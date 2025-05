È passato ormai un mese da quando Sognando… Ballando con le stelle ha fatto il suo debutto in tv. Tuttavia, si dice che lo spin-off del celebre reality di Rai1 stia raccogliendo ascolti molto bassi rispetto alle aspettative. Per questo motivo, Milly Carlucci ha deciso di rompere il silenzio dicendo la sua sull’andamento del programma e sul suo rapporto con Simona Ventura, grande assente dello show.

Partendo dalle voci che ritengono che Sognando… Ballando con le stelle stia raccogliendo pochissimi ascolti, Milly Carlucci ha voluto esprimere la sua opinione. In un’intervista per SuperGuida TV, la conduttrice è apparsa molto positiva, dichiarando: “Abbiamo ottenuto un buon risultato in un periodo di grande distrazione e in un quadro emotivo particolare dovuto alle forti emozioni collettive che abbiamo vissuto: innanzitutto il lutto per la morte di Papa Francesco, un evento che ha profondamente colpito un’intera popolazione“.