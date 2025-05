Temptation Island, ex coppia pronta a sposarsi: l’annuncio

Un bellissimo annuncio per due ex volti di Temptation Island: Oronzo Carinola e Valentina De Biasi hanno celebrato la loro promessa di matrimonio.

Si torna a parlare di Temptation Island e questa volta non per dinamiche del programma che si prepara ad una nuova edizione ma per questioni legate ad una ex coppia che aveva fatto tanto parlare in passato. Al netto del problema di salute vissuto da un’altra ex concorrente, ecco Oronzo Carinola e Valentina De Biasi aver annunciato le loro future nozze.

Oronzo e Valentina a Temptation Island

Tantissime coppie di Temptation Island, anche dopo la loro partecipazione, sono rimaste molto seguite. In questo senso lo stesso è capitato a Oronzo e Valentina la cui presenza nel reality non era passata inosservata per diversi momenti di tensione che avevano portato a scintille tra i due e frasi diventati ormai celebri per il programma.

Filippo Bisciglia – www.donnaglamour.it

In particolare una “massima” di Oronzo è ancora oggi tra le frasi più incredibili mai sentite nella trasmissione. L’uomo disse, infatti, di avere “la malattia delle donne”. Anche questa sua affermazione fu tra le cause che portarono lui e Valentina a terminare la loro relazione. Solo successivamente, lontano dalla tv, i due tornarono insieme.

La coppia, la figlia e la promessa di nozze

Ora, la coppia è pronta ad uno step ancora più importante. Dopo aver avuto una figlia, infatti, i due sono sicuri di quello che sarà il loro futuro da marito e moglie. Oronzo e Valentina, tramite un post su Instagram hanno annunciato a tutti la loro promessa di nozze: “Ubu tu, ibi ego. Dove sei tu, lì sono io. La nostra promessa 15/05/2025”.

Al momento la data del matrimonio non è stata rivelata ma dovrebbe avvenire nei prossimi mesi. Una bellissima notizia che è stato accolta con grande affetto da parte di tutte le persone che seguono sui social i due ragazzi.