Un inedito retroscena su Francesca Fagnani e Belve. Ecco cosa sarebbe accaduto con Pier Silvio Berlusconi e l’azienda Mediaset.

Seguitissima e apprezzata per il suo modo di condurre Belve su Rai 2, Francesca Fagnani ha fatto parlare nelle scorse ore per un retroscena legato ad un messaggio ricevuto dopo una delle sue interviste dell’ultima puntata. Ora, invece, la padrona di casa della trasmissione è finita al centro dei rumors per quella che sarebbe stata una clamorosa proposta da parte… di Mediaset e di Pier Silvio Berlusconi.

Francesca Fagnani e il successo di Belve

Le interviste di Francesca Fagnani a Belve con il consueto stile elegante ma pungente sono senza dubbio il segreto del successo della trasmissione. Passano gli anni ma il programma che va in onda su Rai 2 fa sempre registrare ottimi ascolti e i vari dialoghi con i rispettivi ospiti generano sempre molte reazioni, tra i personaggi dello spettacolo e i vari seguaci del piccolo schermo e del web.

Francesca Fagnani – www.donnaglamour.it

Probabilmente proprio per questo importante successo che la trasmissione della giornalista ha sempre riscosso, le reti rivali della Rai hanno provato a “corteggiare” la padrona di casa. Almeno questo è quanto è filtrato da un retroscena svelato in queste ore da Affaritaliani.

La presunta proposta di Mediaset

Dando uno sguardo su Affaritaliani è stato possibile leggere un importante retroscena legato a quello che sarebbe potuto essere il futuro di Francesca Fagnani e di Belve su Mediaset. Secondo quanto riportato dal media, infatti, prima del rinnovo della giornalista con la Rai, Pier Silvio Berlusconi avrebbe tentato il “corteggiamento” per portarla nella sua azienda.

“I bene informati infatti ci dicono che Piersilvio Berlusconi aveva chiesto ai suoi collaboratori di contattare la Fagnani per discutere di un suo eventuale passaggio alle reti del biscione. La Fagnani stessa poi avrebbe chiesto di incontrare direttamente l’amministratore delegato di Mediaset”, si legge su Affaritaliani.

Non solo. Pare che l’idea dell’ad di Mediaset fosse ben più ampia. Non solo posizionare Belve nel prime time di Italia Uno ma anche di affidare alla Fagnani anche la conduzione de L’Isola dei Famosi, poi andata a Veronica Gentili. Sarà andata davvero così?