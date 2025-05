Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: l’indizio sul possibile matrimonio

Alcune foto social di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga avrebbero alimentato i rumors sulle loro possibili future nozze. Ecco i dettagli.

La vita di coppia è sicuramente cambiata come lei stessa ha raccontato di recente, ma questo non vuole dire che il rapporto tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sia peggiorato dopo l’arrivo di Camilla. Anzi. La conferma è arrivata da alcuni scatti social dei due che sembrano far pensare alla possibilità di un matrimonio in avvicinamento…

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga genitori felici

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono diventati genitori della piccola Camilla nel settembre del 2024. L’arrivo della loro prima bimba è stato favoloso e ha cambiato in modo notevole le loro vite. La coppia ha spesso raccontato sui social come la routine personale sia stata parecchio trasformata con la bambina ma ora i due sembrano aver trovato il giusto equilibrio.

Rosalinda Cannavò – www.donnaglamour.it

Proprio grazie a questo ritmo di famiglia decisamente nuovo sembra che Rosalinda e Andrea stiano guardando con ambizione e gioia al futuro. In che senso? Nel senso che i due potrebbero essere vicini (da capire quanto)… al matrimonio.

L’ipotesi matrimonio: l’indizio

Dando uno sguardo ai profili social dei due, infatti, è stato possibile osservare come la coppia si sia trovata a trascorrere dei momenti all’interno di un atelier di abiti da sposa. Nello specifico è stato Zenga a fotografare la sua dolce metà, con in braccio la piccola Camilla, e scrivere in modo ironico ma, per alcuni, anche volendo dare una sorta di indizio: “Perché vuoi fare la foto proprio lì?”, facendo riferimento ai tanti abiti da sposa alle spalle della ragazza.

Non è dato sapere se si sia trattato solo di un gioco tra innamorati ma l’ipotesi matrimonio non è certo da scartare. I due avevano spiegato di avere il desiderio di dirsi il fatidico “si” con la figlia abbastanza grande da poter ricordare il momento ma chissà che le cose non possano essere cambiate. Staremo a vedere cosa accadrà e se ci saranno altri “indizi” in questo senso.