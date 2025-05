La conduttrice di Pomeriggio 5, Myrta Merlino, è intervenuta a seguito della lite tra il suo inviato, Michel Dessì e Chiara Ferragni.

Ha fatto molto discutere il momento di tensione avvenuto tra l’inviato di Pomeriggio 5, Michel Dessì, e Chiara Ferragni, a margine di un evento a Roma. A commentare l’accaduto è stata la conduttrice della trasmissione Myrta Merlino che prima in punta e poi anche sui social non ha fatto mancare un pensiero decisamente arrabbiato per quanto successo.

La lite tra Michel Dessì e Chiara Ferragni

Nelle scorse ore è diventato virale quanto successo durante un evento contro la violenza sulle donne a Roma che ha visto coinvolto l’inviato di Pomeriggio 5, Michel Dessì, e Chiara Ferragni. Il giornalista ha provato ad avvicinare l’imprenditrice digitale ma, a più riprese, è stato fermato, anche in modo piuttosto duro, dalle guardie del corpo.

Myrta Merlino – www.donnaglamour.it

L’inviato di Pomeriggio 5 ha provato a porre dei quesiti alla Ferragni e sebbene la diretta interessata abbia, almeno inizialmente, risposto, nelle fasi successive è stato praticamente impossibile per Dessì proseguire nel fare il suo lavoro in quanto diversi assistenti e guardie del corpo dell’influencer lo hanno letteralmente “bloccato”.

Myrta Merlino contro la Ferragni per l’accaduto

Tale episodio ha lasciato l’amaro in bocca all’inviato e, ovviamente, anche alla padrona di casa di Pomeriggio 5, Myrta Merlino, che in due occasioni diverse ha voluto alzare la voce rivolgendosi alla Ferragni e in generale a tutti i personaggi famosi che, troppo spesso, si “nascondono” dietro assistenti e bodyguard.

“Noi facciamo il nostro lavoro. Voi siete personaggi pubblici. Avete fatto della vostra vita privata, ve lo voglio dire cari Ferragnez, una serie TV. Avete raccontato in lungo e in largo. È abbastanza normale che tutti si interessino anche ai vostri fatti un po’ più privati, addirittura ne fate un business milionario”, sono state le parole della Merlino durante Pomeriggio 5.

Ma il vero messaggio forte è stato quello giunto tramite una storia su Instagram. Qui, la Merlino ha letteralmente incendiato la situazione: “Michel fa il suo lavoro: il giornalista. E lo fa anche con notevole garbo. Quindi forse bisognerebbe imparare a tenere a bada solerti assistenti e cagnacci“. In questo caso il riferimento è stato alla Ferragni che, per altro, appare sullo sfondo della foto scelta dalla conduttrice per parlare dell’accaduto.