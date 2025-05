“Una donna famosa mi ha scritto per Michele Morrone”: la Fagnani allo scoperto

Dopo l’intervista a Belve a Michele Morrone, ecco la rivelazione di Francesca Fagnani su chi l’ha contattata in privato.

L’intervista a Michele Morrone a Belve ha fatto tanto parlare e ha trovato anche nelle ore seguenti diversi volti noti che hanno voluto argomentare su quanto detto dal modello e attore. In questo senso anche Francesca Fagnani ha raccontato dei retroscena legati a quanto accaduto successivamente alla messa in onda del faccia a faccia su Rai 2.

Francesca Fagnani da Fiorello: i retroscena su Morrone

Intervenuta nel corso della nuova trasmissione di Radio 2 condotta da Fiorello, ‘La pennicanza’, Francesca Fagnani ha avuto modo di scherzare e raccontare alcuni retroscena legati alle ultime interviste portate avanti a Belve. Tra queste, come anticipato, quella recente a Michele Morrone, attore e modello.

Francesca Fagnani alla conduzione del programma televisivo Rai ‘Belve’ – www.donnaglamour.it

Durante l’intervento in radio, la Fagnani e Fiorello hanno fatto ironia sull’andamento delle interviste andate in onda martedì 20 maggio ed in particolare su quella di Morrone che ha destato grande scalpore non solo per il contenuto ma anche per l’oggettiva bellezza dell’uomo.

Il mitico Fiore ha quindi ironizzato: “Lo guardavo in tv e la mia eterosessualità ha vacillato”. Proprio su questo tema, allora, la giornalista ha deciso di fare una rivelazione.

La chiamata da una famosa per Morrone

La Fagnani nel siparietto con Fiorello ha quindi ammesso che proprio la bellezza di Morrone è stata oggetto di alcune particolari attenzioni da parte di una donna famosa di età “avanzata”. “Ti capisco”, ha detto la giornalista riferendosi alla battuta del suo interlocutore fatta poco prima.

“Non posso dire chi, ma una signora molto conosciuta, molto agé, mi ha detto ‘ma che bono Morrone'”. Successivamente, facendo riferimento ad alcuni botta e risposta dell’intervista, la Fagnani ha poi scherzato: “Lui (Morrone ndr) mi ha dato della vecchia”.