Stefano De Martino: arriva la mossa a sorpresa “anti Amadeus”

Un colpo di scena sorprendente per la Rai e per Stefano De Martino: nei piani della tv di Stato ci sarebbe una mossa “anti Amadeus”.

Non solo la proposta di Paolo Bonolis. A far parlare ancora di Stefano De Martino in termini lavorativi sono le ultime indiscrezioni che avrebbero davvero del clamoroso e che riguarderebbero la messa in onda di Affari Tuoi nei prossimi mesi. Ebbene sì, perché secondo le ultime voci, la Rai avrebbe deciso di fare una sorta di mossa “anti Amadeus”.

Il successo di Stefano De Martino e Affari Tuoi

La nuova avventura di Stefano De Martino alla guida di Affari Tuoi si è rivelata essere assolutamente vincente. Dopo l’addio di Amadeus dalla Rai, la tv di Stato ha scommesso sul giovane presentatore che si è rivelato essere azzeccatissimo per coordinare la trasmissione “dei pacchi” sulla rete principale. Al netto di una iniziale fase di ambientamento, infatti, il buon Stefano ha saputo rendere “suo” il programma.

Il risultato è stato eccezionale non solo a livello personale per De Martino, che ha fatto incetta di complimenti, ma anche a livello di ascolti record e share altissimi andando a strapazzare tutta la concorrenza.

La mossa contro Amadeus

Proprio in questa ottica, la Rai vorrebbe chiedere uno sforzo al presentatore magari anche per fare uno sgarbo ai rivali ed in particolare ad Amadeus che a giugno sarà impegnato con ‘The Cage – Prendi e Scappa’. Stando a quanto anticipato da Davide Maggio, infatti, “è al vaglio un prolungamento di Affari Tuoi sino alla metà di luglio. […] La Rai, in questo modo, non solo cavalcherebbe la sua gallina dalle uova d’oro, chiamata a salvare il solito prime time infarcito di repliche, ma si troverebbe a mettere i bastoni tra le ruote al nemico amatissimo Amadeus”.

De Martino, quindi, si prenderebbe pochissime vacanze con la chiusura a metà luglio e la ripartenza a settembre.