Enzo Paolo Turchi: “Carmen Russo? Ecco come è davvero a casa”

Presente insieme a Carmen Russo in tv a ‘La Volta Buona’, Enzo Paolo Turchi ha raccontato alcuni dettagli della sua vita di coppia.

Aveva fatto parlare da poco per un retroscena su un aereo che gli era stato prestato da Silvio Berlusconi. Adesso, Enzo Paolo Turchi è tornato protagonista in tv nel salotto de ‘La Volta Buona’ su Rai 1 con Caterina Balivo. Al suo fianco, ovviamente, la sua dolce meteà: Carmen Russo. I due hanno parlato della loro vita di coppia svelando qualche dettaglio ancora inedito.

Enzo Paolo Turchi e l’infanzia difficile

Protagonista dell’intervista a ‘La Volta Buona’, Enzo Paolo Turchi ha prima di tutto evidenzianto l’ìmportanza di Carmen Russo nella sua vita. Una vita segnata dall’infanzia difficile con tanta povertà e la perdita di due sorelline. “Non avevamo da mangiare e mia madre è impazzita dopo aver perso ben due figlie”, ha detto il coreografo.

E ancora: “Io a 7-8 anni non avevo nessuno da abbracciare. Non avevamo manco il letto a casa. Mia madre andava via e io e i miei fratelli restavamo soli. Un grande dolore. Io oggi capisco cosa è stato per lei perdere due figlie”.

La relazione con Carmen Russo: “Come è a casa”

Dal passato al presente, con Enzo Paolo che ha spiegato come la sua vita con Carmen e la loro figlia, Maria, proceda alla grande: “Carmen è la mia forza perché mi dà affetto”, le sue parole con un passaggio sul fatto che la sua compagna voglia sempre avere il controllo su tutto e avere ordine tra le mura domestiche.

E ancora con grande simpatia ha poi aggiunto nel salotto di Rai 1: “Come è Carmen a casa? Diversa. Io metto i tappi nelle orecchie e lei è convinta che io l’ascolti. I mariti fanno così, si chiudono in un angolo col tempo e fingono di ascoltare. Ecco perché dura. Mi ha salvato? Sì, è vero. Ora però mi sta distruggendo (ride ndr)”.