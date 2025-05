Polemiche attorno a Meghan Markle che, secondo alcuni, starebbe provando a sfruttare il volto di Lady Diana per farsi pubblicità.

Non solo le critiche per il post social ritenuto troppo egocentrico per fare gli auguri di anniversario al marito Harry. Ora Meghan Markle è finita al centro di una nuova sorta di scandalo per aver, secondo alcuni, utilizzato a scopo pubblicitario il volto della compianta Lady Diana. Ecco cosa avrebbe fatto la Duchessa di Sussex.

Meghan Markle: i rapporti con Harry e la Royal Family

Sembravano essere state messe da parte le voci di crisi relativamente al rapporto tra Meghan Markle e il Principe Harry. Invece, di recente, dagli States ma anche dal Regno Unito, diversi media hanno sottolineato come tra i due sarebbe in atto qualcosa di negativo probabilmente legato ad un momento no di coppia.

Meghan Markle – www.donnaglamour.it

Parlando con l’Express, per esempio, un’esperta di linguaggio del corpo, Judi James, ha spiegato come, nonostante le apparenze, la Duchessa del Sussex starebbe probabilmente cercando di allontanare l’opinione pubblica dalla possibilità di ipotizzare una crisi del settimo anno con Harry. In che modo? Facendosi fotografare in situazioni di grande affettuosità con lui.

La bufera per l’uso del volto di Lady Diana

Ad ogni modo, questa situazione di crisi, presunta o veritiera, in queste ore è stata messa da parte perché la Markle è tornata al centro di un’altra vicenda controversa. La donna è stata accusata da diversi utenti del web e fan della Royal Family inglese, di “usare” l’immagine di Lady Diana a scopi pubblicitari.

“Ho preparato i biscotti di pasta frolla @aseverofficial. Sono buonissimi e ottimi con un po’ di tè”, ha scritto la donna nelle sue stories Instagram pubblicizzando il suo marchio ‘As Ever’. Nessun problema se non fosse che accanto ai biscotti vi fosse una scatola di latta per il tè con l’immagine della compianta principessa Diana, in vendita, quest’ultima, a 6,99 sterline circa. Sui social non sono mancati i post contro la Markle: “Sta usando Lady D”, “Ma ha usato la faccia di Diana per questo? Vergogna”, hanno commentato alcuni.