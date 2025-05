Barbara D’Urso, la verità sul ritorno in Rai: come stanno le cose

Cosa sta succedendo relativamente al possibile ritorno in Rai di Barbara D’Urso? La risposta sarebbe arrivata in queste ore.

Sono giorni di rumors e indiscrezioni per quanto riguarda il possibile ritorno in tv di Barbara D’Urso con il particolare riferimento ad un programma in Rai. Diverse voci avrebbero sottolineato come Carmelita sarebbe stata vicinissima ad una trasmissione pomeridiana nella prossima stagione televisiva. Le cose, però, non starebbero esattamente così.

Barbara D’Urso: i rumors sul ritorno in Rai

Negli ultimi mesi si è tanto parlato del futuro sul piccolo schermo di Barbara D’Urso che dopo aver detto addio a Pomeriggio 5 e a Mediaset è stata più volte accostata a diverse reti tra cui, soprattutto il Nove, di Discovery, e la Rai. Nelle ultime ore si erano moltiplicate le voci su un ritorno alla tv di Stato su “spinta” anche di un noto politico.

Barbara D’Urso – www.donnaglamour.it

Addirittura i più fiduciosi si erano spinti a parlare di un programma pomeridiano su Rai 1 dal lunedì al venerdì sulla falsa riga di quello che Carmelita faceva a Pomeriggio 5. Ora, però, sarebbero giunti dettagli ben diversi che porterebbero ad una verità molto diversa.

Come stanno le cose

A fornire quella che sarebbe la realtà dei fatti sulla D’Urso è stato Adnkronos secondo cui “la conduttrice, dopo l’addio a Mediaset, non approderà sui canali del servizio pubblico nella prossima stagione. Le ipotesi che la riguardavano avrebbero incontrato ostacoli insormontabili, che di fatto rendono al momento impossibile annunciare, nella presentazione dei palinsesti autunnali prevista per fine giugno, un suo rientro in Rai nella stagione ’25-’26”.

Insomma, a quanto pare, almeno per la prossima stagione, la D’Urso dovrà stare fuori dalla programmazione televisiva della Rai. Possibile, però, che tra gli impegni di Carmelita possa comunque esserci qualcosa che abbia a che vedere con il piccolo schermo, magari qualche ospitata o intervista.