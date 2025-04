“Mi ha prestato il suo aereo”: il retroscena di Enzo Paolo Turchi su Berlusconi

Il passato doloroso, l’amore per Carmen Russo e qualche aneddoto particolare: Enzo Paolo Turchi si racconta a tuttotondo.

Di recente avevano fatto scalpore le parole di Carmen Russo su Enzo Paolo Turchi a proposito della loro intimità. Adesso, a parlare, è stato proprio il coreografo che al Corriere della Sera ha ripercorso momenti belli, e alcuni brutti, vissuti. Dalla sua infanzia ad oggi dove ha giocato un ruolo fondamentale proprio sua moglie.

Enzo Paolo Turchi: l’infanzia e le sorelline morte

Nel corso dell’intervista al Corriere della Sera di Enzo Paolo Turchi, di ci vi riportiamo solo alcuni stralci, il noto coreografo ha avuto modo di raccontarsi a tuttotondo svelando dettagli inediti e piuttosto forti anche della sua infanzia. In particolare su suo padre e su sua madre, ma anche sulle sorelline morte in una maniera molto pesante.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo – www.donnaglamour.it

Turchi ha spiegato di aver visto suo padre solo tre volte nella sua vita, la terza “da morto”. Inoltre ha raccontato anche il difficile rapporto con la madre: “Avevo 4 anni, ero seduto sui gradini del mio palazzo, nei Quartieri Spagnoli di Napoli, di sera, al buio, e aspettavo che tornasse a casa mia madre. Spariva per giorni, non si era mai ripresa dalla morte di due sorelline nate prima di me, investite da un carro armato“.

L’aereo di Berlusconi e l’amore per Carmen Russo

Ben diversi, invece, i passaggi dell’intervista che riguardano Carmen Russo: “Mi ha salvato la vita“, ha precisato subito Turchi. “È stata ed è per me madre, compagna, sorella, tutto. Non riesco a immaginarmi senza di lei”.

Curioso l’aneddoto legato al loro matrimonio e a Silvio Berlusconi: “Ho provato tanta ammirazione per lui, prima, e adesso per il figlio”, ha detto. “Era una persona che vedeva le cose prima degli altri. Generosissimo, quando io e Carmen ci sposammo ci prestò l’aereo privato per far arrivare a Bari i miei ospiti”, ha rivelato Enzo Paolo specificando anche che il Cavaliere abbia regalato a lui e alla Russo un “biliardo antico di fine ‘800″.