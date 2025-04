Marco Baldini torna a parlare: “Vi spiego di cosa vivo”. Poi cita Fiorello

In un lungo video sui social, Marco Baldini, storico volto della radio e non solo, ha parlato della sua attuale situazione, tra lavoro e denaro.

In tanti lo ricordano come storica spalla di Fiorello ma anche per le note questioni che lo hanno coinvolto a causa della sua dipendenza dal gioco d’azzardo. Adesso, Marco Baldini è tornato a parlare e lo ha fatto in modo molto sincero in un video pubblicato sui social nel quale ha risposto alle tre principali domande che spesso gli vengono rivolte.

Marco Baldini, le parole su Fiorello

Tramite un filmato pubblicato sulla propria pagina TikTok, come detto, Marco Baldini, storica spalla di Fiorello e speaker radiofonico, ha risposto alle tre principali domande che tantissimi utenti del web gli pongono dopo le note vicende negative che lo hanno visto protagonista negli ultimi anni. In questo senso, il primo passaggio non poteva che essere sul mitico showman al quale è stato accanto per tanto tempo.

Rosario Fiorello – www.donnaglamour.it

Prima di tutto Baldini ha voluto precisare che Fiore sia un capitolo del passato e che la sua condizione non sia dipesa, ovviamente, dal noto showman: “Voi mi chiedete Fiorello, ma lui non c’entra niente nella mia situazione. Lui, ve l’ho detto già un milione di volte, ha provato ad aiutarmi in tutti i modi, ma in quel periodo lì io non avevo la testa e dunque era inutile. Dunque, lasciate perdere Fiore”.

La rinascita e il lavoro

Nel filmato pubblicato su TikTok, Baldini ha poi risposto alle altre due domande più frequenti. A chi lo ha definito come simbolo di rinascita, l’uomo ha voluto dire: “Io simbolo di chi cade e si rialza? Vi garantisco che devo pedalare dalla mattina alla sera. Non mi lamento, eh, perché è colpa mia, ci mancherebbe, però devo pedalare. Non è vero che sono un buon esempio, perché il buon esempio è colui che fa una cosa grande, molto grande, e la fa per gli altri. In questo momento non prendete esempio da me. Spero diventare un buon esempio, ma per il momento non lo sono”, ha detto.

Infine, la domanda più scomoda, forse, quella relativa al suo attuale lavoro/impiego: “Faccio la radio, faccio la televisione, faccio i voiceover, faccio le serate. E ho provato anche a vendere qualcosa perché facevo il venditore. Insomma, ne faccio tanti di mestieri come tanti di voi per arrivare in fondo al mese”, ha detto Baldini spiegando la sua situazione.

Successivamente, Baldini ha aggiunto che non bisogna mai lamentarsi del lavoro visto che ci sono persone meno fortunate: “Mai lamentarsi. Nessun lavoro è disonorevole. Disonorevole è rubare”.