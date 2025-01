Marco Baldini chiarisce la fine dell’amicizia con Fiorello: “L’ho insultato, ora non mi parla più”. Scopri cos’è successo.

Marco Baldini era la storica “spalla” radiofonica di Fiorello ai tempi di Viva Radio 2. Ma cos’è successo tra i due colleghi e com’è oggi la situazione? Da anni ormai tra i due non scorre buon sangue e da molto tempo si è interrotto il loro sodalizio.

Negli ultimi tempi, però, il famoso conduttore radiofonico ha fatto alcune rivelazioni scottanti sul suo passato, e ha lasciato tutti senza parole. L’ex conduttore, che ha segnato un’epoca della radio italiana, ha raccontato al Corriere della Sera la verità dietro la sua presunta ludopatia e il rapporto incrinato con Fiorello. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

Marco Baldini: la bugia della ludopatia

Baldini ha rivelato che la sua dipendenza dal gioco d’azzardo, spesso indicata come la causa dei suoi problemi, era in realtà una copertura. “Era l’unica scappatoia per salvarmi da guai peggiori” ha confessato.

“Ero finito in un giro di malavita” ha rivelato il conduttore.

La storia, nata con l’aiuto di un avvocato, ha alimentato per anni l’immagine di Baldini come ludopatico. Ha persino scritto un libro sull’argomento che ha contribuito alla diffusione di questa narrazione.

“Mi documentavo sulla ludopatia e ci sono caduto dentro, ma mai ai livelli di cui si parla” ha precisato.

Ma poi ha rivelato il dettaglio più sconcertante: la lite con Rosario Fiorello, suo storico collega e amico.

MARCO BALDINI

Marco Baldini e la lite con Fiorello: un rapporto ormai irrecuperabile

Il rapporto con Fiorello, uno dei capitoli più iconici della carriera di Baldini, è oggi un ricordo lontano. Dopo anni di collaborazione, la rottura è stata definitiva.

“Ho insultato Fiorello in un momento in cui ero fuori controllo” ha ammesso Baldini, facendo riferimento a un’intercettazione in cui parlava male del suo ex collega.

Oggi Baldini vive un periodo di difficoltà economiche. “Sul conto ho 29 euro” ha confessato, raccontando di mantenersi con piccoli lavori televisivi e radiofonici, come il programma Vizi capitale su Lazio Tv e Radio Roma Sound.

Nonostante tutto, trova forza nella sua famiglia: “Penso solo al presente e a crescere bene mio figlio Leonardo“.

Alla domanda su un possibile ritorno in grande stile, magari partecipando a un reality, Baldini ha risposto: “Non potrei mai farmi vedere al Grande Fratello o all’Isola dei Famosi. Con la mia sfortuna finirei male anche lì“.