Justin Bieber sconvolge i fan: smette di seguire la moglie sui social. Il cantante rompe il silenzio e spiega il motivo.

Negli ultimi giorni i fan di Justin Bieber hanno notato un dettaglio sconcertante che ha scatenato il gossip: il cantante canadese ha smesso di seguire su Instagram sia sua moglie Hailey Baldwin Bieber che il suocero Stephen Baldwin. Questa mossa ha immediatamente fatto sorgere dubbi sulla relazione della coppia, sposata dal 2019. In più, solamente da pochi mesi i due sono diventati gentiori del piccolo Jack Blues. Cos’è successo a Justin e Hailey? A rivelarlo ci ha pensato lo stesso cantante che ha spiegato il motivo dello strano gesto.

Justin Bieber rompe il silenzio: il motivo dell'”unfollow”

Nelle ultime ore Justin Bieber ha prontamente chiarito la situazione. Attraverso una Instagram story, poi rimossa, il cantante ha dichiarato di essere stato vittima di un attacco informatico.

“Qualcuno è entrato nel mio account e ha smesso di seguire mia moglie. La questione si sta facendo pericolosa” ha spiegato.

Nonostante le voci, Justin e Hailey non sono in crisi. Infatti, la coppia è stata vista insieme recentemente, felice e serena, durante una vacanza ad Aspen, in Colorado, insieme al figlio Jack Blues e ad alcuni amici. Foto e post sui social li ritraggono complici e spensierati, e smentiscono ogni indiscrezione.

Anche l’unfollow al suocero e ad altre figure importanti, come Usher, potrebbe essere collegato all’hackeraggio subito dal cantante. I fan più attenti hanno infatti notato che negli ultimi giorni il profilo Instagram di Justin ha mostrato attività insolite.

La reazione di Justin e Hailey alle indiscrezioni

Durante la vacanza ad Aspen, la coppia ha pubblicato alcune foto che sembrano rispondere ironicamente ai gossip. In una di queste, entrambi mostrano il dito medio, un gesto interpretato come una chiara replica alle continue voci sul loro matrimonio.

Justin Bieber ha così voluto rassicurare i fan: non c’è alcuna crisi con Hailey, e l’unfollow è stato solo il risultato di un incidente tecnico.