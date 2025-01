L’ex moglie di Hugh Jackman attacca Blake Lively: “Sapeva che mio marito mi tradiva ma me l’ha tenuto nascosto”.

La posizione di Blake Lively continua a complicarsi dopo le gravi accuse avanzate da Justin Baldoni. Stavolta, ad avanzare nuove accuse è stata l’ex moglie di Hugh Jackman, Deborra-Lee Furness.

La regista australiana, ex moglie del celebre interprete di Wolverine, ha dichiarato che Lively era a conoscenza della relazione extraconiugale del marito con l’attrice Sutton Foster, ma avrebbe scelto di non informarla. Ma scopriamo tutti i dettagli della nuova controversia.

Blake Lively: nuove accuse da Deborra-Lee Furness

Secondo quanto riportato da Woman’s Day, Deborra-Lee Furness si è detta “furiosa” con Blake Lively e suo marito Ryan Reynolds. La coppia avrebbe saputo della nuova relazione di Jackman ma, secondo Furness, avrebbe deciso di non metterla al corrente.

L’attrice e produttrice australiana, 69 anni, ha affrontato la separazione dopo 27 anni di matrimonio, con una rottura improvvisa nel settembre 2023 che ha colto molti di sorpresa.

Hugh Jackman

Le voci sul presunto tradimento si sono intensificate quando, poche settimane fa, Hugh Jackman è stato fotografato mano nella mano con Sutton Foster a Santa Monica, in California. Un insider ha rivelato al tabloid britannico Daily Mail che Furness si sarebbe sentita tradita non solo dal marito, ma anche da chi era a conoscenza dei fatti, come la coppia Lively-Reynolds.

La reazione di Deborra-Lee Furness

Nonostante la rabbia iniziale, Furness avrebbe dichiarato di sentirsi sollevata dopo aver ottenuto conferma dei suoi sospetti. “Si fidava del suo intuito, e ora può chiudere completamente questo capitolo della sua vita” ha rivelato una fonte vicina all’attrice.

Questo nuovo scandalo ha attirato grande attenzione mediatica, e ha coinvolto non solo Hugh Jackman, ma anche altre star di Hollywood come Blake Lively e Ryan Reynolds e ha gettato nuove ombre sulla loro amicizia con l’ex moglie dell’attore.

Blake Lively risponderà a queste accuse? Resta da vedere se ci saranno ulteriori sviluppi in questa intricata vicenda.