Il periodo buio, il distacco controverso dalla madre ma anche la partecipazione a ‘Ne vedremo delle belle’ e il sogno Sanremo: parla Valeria Marini.

Il recente momento negativo legato anche ad un rapporto molto teso con sua madre l’ha fatta tornare sulle prime pagine dei giornali rosa. Stiamo parlando di Valeria Marini che nel corso di una lunga e interessante intervista al Settimanale Oggi ha raccontato il periodo buio vissuto ma anche il sogno nel cassetto che si chiama… Sanremo.

Valeria Marini: il periodo buio e la madre

Sono state settimane complicate per Valeria Marini che a più riprese ha raccontato la sua situazione difficile con la madre, Gianna Orrù. Anche nel corso di una intervista a Oggi, la showgirl ha spiegato meglio quali problematiche ci siano state e come abbia dovuto affrontare per diversi mesi un periodo decisamente negativo.

Valeria Marini – www.donnaglamour.it

“Ho attraversato un periodo buio”, ha esordito la Marini. “Mia madre ha subìto una truffa dolorosa. Ci ha rimesso 350 mila euro. È caduta in depressione. E io idem, per empatia. Mamma ha alzato un muro con noi tre figli. Non riusciamo più a vederla. Si è barricata in casa. È una situazione pesantissima. Non avevo più voglia di niente. Pensavo di scappare, lasciare l’Italia, rifugiarmi in un’ isoletta sperduta”.

A dare un po’ di sollievo alla showgirl ci ha pensato Carlo Conti invitandola al programma ‘Ne vedremo delle belle’: “Provo una gratitudine infinita nei confronti di Conti. È stato lui a cercarmi. Ho accettato al volo l’offerta […]”.

Il sogno Sanremo… da cantante

Con la speranza di poter superare le difficoltà legate alla madre, la Marini ha poi dato uno sguardo al futuro svelando quello che sembra essere il suo attuale sogno nel cassetto: “Partecipare al prossimo Festival di Sanremo. Nelle vesti di cantante“.

E in tema amore: “È la mia stella polare, nonostante tutto. Sono rimasta affezionatissima a Vittorio Cecchi Gori. Abbiamo trascorso assieme il suo ultimo compleanno. Dopo di lui, non ho avuto fortuna”, ha detto la donna ammettendo, però, di credere ancora tanto nell’amore.