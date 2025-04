Un messaggio, accompagnato da una clip video, di Mirko Gancitano per sua moglie Guenda Goria ha raccolto una valanga di like e commenti.

Stanno affrontando nel modo migliore la loro relazione e tra alti e bassi Mirko Gancitano e Guenda Goria si stanno confermando una bellissima coppia. Vedere per credere la dedica social dell’uomo per la sua dolce metà. Un video emozionante con alcuni dei momento più belli vissuti insieme, compresi gli ultimi periodi con il piccolo Noah.

Il rapporto tra Mirko Gancitano e Guenda Goria

La storia d’amore tra Mirko Gancitano e Guenda Goria sta andando a gonfie vele, al netto di un periodo di piccole incomprensioni che era giunto dopo l’arrivo del loro primo figlio, Noah. A raccontare le difficoltà era stata la donna, figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, che aveva apertamente svelato una fase di distacco dal marito.

Guenda Goria – www.donnaglamour.it

Successivamente, però, la crisi è rientrata ed erano stati loro stessi a parlarne e a scusarsi reciprocamente per quanto successo. Ora, le cose vanno a gonfie vele e la conferma è arrivata sui social dove Mirko ha pubblicato una clip emozionante come “pensiero” per i quattro anni insieme alla sua Guenda.

La bellissima video-dedica social

Attraverso un video social accompagnato dal sottofondo musicale della canzone di Achille Lauro, ‘Incoscienti giovani’, ecco Mirko mostrare alcuni dei momenti più belli trascorsi con Guenda. Il tutto è stato anche reso più dolce da poche parole: “4 anni di amore: sano, pulito, semplice, incredibilmente bello. Non aggiungo altro, sarebbe superfluo e troppo nostro. Grazie Guendina mia”.

Nel filmato è stato possibile apprezzare alcune vacanze di coppia, ma anche il giorno del matrimonio, i sorrisi e i momenti di complicità fino ad arrivare alla nascita di Noah e altri momenti che Mirko e Guenda hanno vissuto insieme. Uniti dall’amore, la cosa più importante che vince su tutto.