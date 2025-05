Dopo la curiosa proposta di Fiorello relativa a Domenica In, ecco lo showman svelare un messaggio audio inedito ricevuto da Mara Venier.

Il futuro di Mara Venier a Domenica In continua ad essere oggetto di rumors e indiscrezioni. In questa situazione ha fatto molto parlare la strana “idea” di Fiorello in merito al programma. In queste ore, lo showman ha svelato anche un inedito messaggio vocale ricevuto proprio dalla Zia della Tv in merito alla questione e lo ha fatto durante la sua nuova trasmissione radiofonica su Radio 2, ‘La pennicanza’.

Fiorello e Mara Venier: il siparietto su Domenica In

Il rebus che ogni anno va in scena in merito al futuro di Mara Venier a Domenica In, anche in questa annata si sta prendendo un certo spazio tra le notizie di gossip e spettacolo. In modo più evidente nelle ultime ore visto che a mettersi in mezzo tra le varie voci ci ha pensato anche Fiorello. Lo showman, infatti, ha ipotizzato di “prendere le redini” della trasmissione e trasformarla.

Rosario Fiorello – www.donnaglamour.it

Durante una diretta su Instagram, infatti, probabilmente per fare un po’ di show, Fiore ha pensato al futuro di Domenica In ipotizzando di sostituirsi alla Venier. Il mitico presentatore ha quindi detto: “Avevo pensato pure a una Domenica In, un dopo Venier, quando Mara non ha più voglia. La domenica si possono fare belle cose, hai tutta la settimana per preparare e poi la domenica fai il grande spettacolo. La domenica quasi quasi mi piacerebbe”. E poi ha anche aggiunto: “Ci dobbiamo sbrigare”.

L’audio mandato a Fiorello

Le parole di Fiorello ha senza ombra di dubbio fatto scalpore e, come si è venuto a sapere in questi minuti, hanno raggiunto persino le orecchie della Venier che ha voluto inoltrare un messaggio vocale proprio allo showman.

Senza badare a nulla, Fiorello ha quindi fatto sentire live durante la sua trasmissione di Radio 2 ‘La pennicanza’, le parole della Zia della Tv: “Sono a Milano, sto per registrare con Mia Ceran TvTalk”, si sente dire dalla Venier nell’audio. “Che ca**o di casino hai fatto“, le parole della donna tra un misto di ironico e di “disperato”.