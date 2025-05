Fiorello sogna Domenica In: possibile sostituto per Mara Venier nel programma domenicale, “Farei spettacolo puro”.

Fiorello è tornato ufficialmente con un nuovo programma radiofonico, ma ora vuole puntare più un alto. Infatti, ha recentemente proposto un’idea che potrebbe rivoluzionare uno dei programmi storici della televisione italiana: Domenica In. Durante una diretta Instagram, lo showman siciliano ha svelato il desiderio di prendere le redini del programma una volta che Mara Venier deciderà di lasciare. Tuttavia, precisa subito: “Non lo farei come l’ha fatto Mara. Io farei spettacolo puro”. Ma scopriamo che cosa ha dichiarato lo showman.

Fiorello a Domenica In: varietà, musica e spettacolo

Attualmente impegnato su Rai Radio2 con La Pennicanza, in onda con Fabrizio Biggio alle 13.45, Fiorello continua a dimostrarsi instancabile e pieno di idee.

La sua proposta per Domenica In è chiara: varietà, musica, coreografie e grandi ospiti. Un’interpretazione del programma completamente diversa da quella adottata dalla Venier, che ha sempre puntato sull’intervista e sull’intrattenimento più confidenziale.

FIORELLO

Fiorello ha le idee chiare: “Farei il grande varietà del sabato sera la domenica pomeriggio, con scenografie pazzesche, balletti, canzoni e super ospitoni“. Il suo obiettivo è trasformare il pomeriggio della domenica in uno show memorabile, capace di conquistare ogni fascia d’età con un mix esplosivo di divertimento e qualità.

Il conduttore ha lanciato anche un messaggio diretto alla Rai: “Ci dobbiamo sbrigare, noi siamo vecchi, non è che possiamo aspettare ancora molto“. Una frase che fa pensare a un possibile invito all’azione per i vertici di Viale Mazzini, che potrebbero trovarsi di fronte a una proposta irrinunciabile.

Mara Venier riflette sul futuro, Fiorello è pronto

Nel frattempo, Mara Venier non ha ancora confermato se tornerà al timone della trasmissione. La conduttrice ha espresso la volontà di prendersi cura del marito Nicola Carraro, e mettere quindi per ora in secondo piano la carriera televisiva.

In questo scenario di incertezza, l’idea di Fiorello potrebbe rappresentare non solo una svolta, ma anche una nuova stagione per Domenica In. Con la sua energia e il suo stile unico, Fiorello potrebbe davvero dare nuova linfa al pomeriggio televisivo della Rai.