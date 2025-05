Francesca Barra risponde agli insulti online e racconta il suo nuovo programma su La5, poi rivela i dettagli del matrimonio con Santamaria.

Francesca Barra, che in passato è stata protagonista di qualche battibecco in diretta, è pronta a tornare in televisione con Storie non ordinarie di famiglie, il nuovo programma in onda su La5 che racconta esperienze familiari fuori dagli schemi tradizionali. Giornalista, scrittrice e conduttrice, Francesca Barra si conferma voce coraggiosa e coerente, pronta a raccontare storie vere con empatia e profondità. In una recente intervista a Fanpage ha affrontato temi delicati come l’odio sui social e l’importanza di costruire una famiglia libera dai ricatti emotivi. Ma scopriamo le inaspettate rivelazioni fatte dalla giornalista.

Francesca Barra: una famiglia non allargata, ma libera

Nel programma, Francesca Barra dà voce a realtà familiari spesso invisibili, lontane dagli stereotipi.

“Non amo il termine famiglia allargata, preferisco parlare di spazio libero da ricatti emotivi” ha dichiarato. Nonostante provenga da un contesto tradizionale, oggi vive una famiglia ricostruita, fatta di amore consapevole e rispetto reciproco, accanto all’attore Claudio Santamaria.

Claudio Santamaria e Francesca Barra

Con quattro figli, Francesca Barra ha spesso parlato del senso di colpa legato al tempo sottratto alla famiglia. Tuttavia, ogni scelta professionale è orientata ai bisogni dei figli: “Non mi perdono il tempo che non dedico a loro, ma li coinvolgo, mi organizzo, li proteggo“. Anche la gestione dell’educazione digitale è parte di un patto educativo saldo, che unisce presenza e fiducia, soprattutto considerando quello che è il suo rapporto con i social.

L’odio online: “Mi augurano che mi scoppi il fegato”

Molto forte è stata la sua presa di posizione contro l’odio digitale. La giornalista, infatti, ha condiviso insulti ricevuti online per alcune sue affermazioni televisive, tra cui gravi offese personali e familiari.

“Non lo faccio per vittimismo, ma per far riflettere su chi scrive certe cose e aiutare chi, come me, viene colpito ingiustamente” ha spiegato Barra.

Nonostante le pressioni, non ha intenzione di abbandonare i social: “Chiudere i social sarebbe una sconfitta, dobbiamo combattere l’ignoranza“.

Sulla sua carriera televisiva ha dichiarato: “Non devo più giustificarmi se scelgo qualcosa che mi arricchisce. Ho scritto di mafia e ballato con Achille Lauro: la vita è una sola“.