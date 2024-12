Fuori onda esplosivo a 4 di sera: lite tra Roberto Poletti e Francesca Barra

Il fuori onda della lite accesa tra Roberto Poletti e Francesca Barra a 4 Di Sera svelato da Striscia La Notizia.

Scoppia la polemica tra Roberto Poletti e Francesca Barra, volti noti del talk show 4 Di Sera. Striscia La Notizia ha mandato in onda un fuori onda che mostra una lite accesa tra i due conduttori durante una pausa pubblicitaria. L’episodio ha riacceso i sospetti su una possibile tensione latente tra i due, già oggetto di speculazioni da parte del pubblico. Ma scopriamo che cosa è successo.

Roberto Poletti e Francesca Barra: la battuta che ha acceso la miccia

La discussione, stando alle immagini trasmesse da Striscia, sarebbe iniziata a causa di una battuta di Francesca Barra. La conduttrice avrebbe fatto un’osservazione legata a una foto di Benito Mussolini e Giorgia Meloni, che Roberto Poletti non ha apprezzato, scatenando un malinteso.

Francesca Barra ha tentato di spiegarsi: “Era solo una battuta, mai avrei immaginato una reazione così. Questo clima non mi piace, non è possibile creare queste tensioni prima di andare in diretta“.

Qui il video della lite trasmessa da Striscia la Notizia.

Nonostante i tentativi di chiarimento della Barra, Poletti si è mostrato visibilmente infastidito, rispondendo seccamente: “Io non sto più parlando! Non ho detto nulla e sono anche uscito“.

La reazione del pubblico dopo il fuori onda

Il fuori onda, trasmesso da Striscia La Notizia, ha sollevato molte domande tra i telespettatori. Nonostante il clima teso, la diretta di 4 Di Sera è proseguita come se nulla fosse successo, ma il dibattito tra i conduttori è ripreso appena è tornata la pubblicità.

Il pubblico ora si chiede se Roberto Poletti e Francesca Barra riusciranno a chiarire l’accaduto e a ristabilire l’armonia in studio. Intanto, gli spettatori attendono un commento ufficiale da parte dei diretti interessati, mentre sui social impazza la discussione.