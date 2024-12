Emma Marrone al centro della polemica dopo aver difeso Tony Effe: la cantante risponde alle critiche degli utenti.

Dopo l’esclusione di Tony Effe dal concerto di Capodanno di Roma tantissimi artisti si sono schierati dalla parte del rapper, tra cui la sua collega e amica Emma Marrone. Inevitabilmente anche la stessa cantante è finita nella polemica e sui social tantissimi utenti l’hanno attaccata per aver difeso il trapper.

La decisione del sindaco Roberto Gualtieri di escludere l’artista, accusato di testi ritenuti sessisti e misogini, ha sollevato un dibattito acceso. Emma, insieme ad altri colleghi come Mahmood e Mara Sattei, si è schierata contro quella che considera una forma di censura artistica. Ma scopiamo cos’ha detto la cantante.

Emma si schiera con Tony Effe: il post social

In un post su Instagram e su X (ex Twitter), la cantante ha dichiarato: “Trovo che sia davvero un brutto gesto escludere Tony Effe dal concerto di Capodanno a Roma privando un ragazzo di esibirsi nella sua città. […] Una forma di censura ‘violenta’ che alle soglie del 2025 non si può tollerare e giustificare. Ti abbraccio Tony“.

L’intervento di Emma Marrone ha però scatenato una valanga di critiche, soprattutto sui social. Tra i tanti commenti ricevuti, uno in particolare ha colpito: “Non osare mai più parlare di femminismo e di diritti delle donne“.

Emma non si è lasciata intimidire e ha risposto con fermezza: “Mamma mia che despota. Quanta confusione. Censura artistica e diritti delle donne… tutto nello stesso pentolone. Giusto per offendermi a prescindere. Brava“.

Mamma mia che despota.

Quanta confusione.

Censura artistica e diritti delle donne .. tutto nello stesso pentolone.

Giusto per offendermi a prescindere.

Brava.👏 — Emma Marrone (@MarroneEmma) December 18, 2024

La replica di Emma ha raccolto numerosi consensi tra i fan e colleghi, ma il dibattito sulla vicenda resta acceso.

Emma Marrone: un’artista sempre pronta a esporsi

Non è la prima volta che Emma Marrone si espone su tematiche delicate, a prova del suo coraggio di sostenere le proprie opinioni, anche a costo di affrontare critiche.

Tuttavia, la risposta della cantante non è bastata a calmare gli animi degli utenti che hanno continuato a criticarla.