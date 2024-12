Sara Soldati, ex gieffina, è incinta. Aspetta un figlio da dall’imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio. Scopri i dettagli.

Sara Soldati, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è in dolce attesa. La modella, classe 1999, aspetta un figlio da Leonardo Maria Del Vecchio, erede dell’impero Luxottica e uno degli imprenditori più noti d’Italia.

L’annuncio arriva direttamente dal settimanale Chi, che ha raccontato i dettagli della lunga relazione tra i due. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Sara Soldati e Leonardo Maria Del Vecchio: amore, discrezione e famiglia

Secondo le indiscrezioni, Sara e Leonardo si frequentano da circa otto anni, un rapporto caratterizzato da alti e bassi. Tuttavia, sembra che negli ultimi mesi abbiano deciso di fare sul serio, consolidando il loro legame con l’arrivo di un bambino.

Sara Soldati è una modella e influencer originaria di Bologna. Il grande pubblico la ricorda per la partecipazione al Grande Fratello Vip, esperienza che le ha dato grande visibilità.

Qui la notizia lanciata da Chi.

Prima di entrare nella Casa era già nota alla cronaca rosa per una relazione con Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid.

Oltre alla tv, Sara è molto attiva sui social: il suo profilo Instagram conta oltre 700.000 follower.

La relazione tra Sara Soldati e Leonardo Maria Del Vecchio

La relazione tra Sara Soldati e Leonardo Maria Del Vecchio è stata spesso sotto i riflettori. Dagospia aveva parlato del loro flirt già nel dicembre del 2022, ma solo ora emergono dettagli più concreti sul loro legame.

Del Vecchio, noto per il suo ruolo nell’azienda di famiglia Luxottica, ha avuto una vita sentimentale movimentata. Prima di Sara, era legato alla modella Jessica Michel Serfaty.

Proprio per quest’ultima Del Vecchio è stato coinvolto in alcune vicende giudiziarie. Infatti, la modella aveva accusato Del Vecchio di aver installato delle app sul cellulare per spiarla. L’avvocato dell’imprenditore, però, ha smentito categoricamente il suo coinvolgimento nella vicenda.