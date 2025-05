“Preferisco lavorare”: la strana teoria di Taylor Mega su cosa “limita una donna”

Momento social di confronto tra Taylor Mega e i suoi fan. Secondo l’influencer ci sarebbero alcune cose che limiterebbero troppo le donne.

Ha fatto discutere per il video quasi a luci rosse condiviso qualche tempo fa. Ora, Taylor Mega ha deciso di lasciarsi andare, parlando con i suoi fan, in merito a quelle cose che lei ritiene inutili e che, sempre secondo il suo modo di vedere, “limiterebbero le donne”. A cosa ha fatto riferimento l’influencer? Alle unghie e al tempo speso per sistemarsele…

Taylor Mega: la teoria sulle cose che “limitano le donne”

Attraverso una serie di stories Instagram, Taylor Mega ha voluto aprire un confronto costruttivo con i suoi fan, specialmente con il gentil sesso. L’influencer ha sottolineato come ci siano alcune cose, spesso anche banali, che limiterebbero le donne dal poter fare qualcosa di “più utile” e costruttivo come, per esempio, lavorare o allenarsi.

La Mega ha spiegato: “Abbiamo una marea di sovrastrutture, non solo mentali, purtroppo, ma pure fisiche! Ce le auto-mettiamo”, le sue parole. Poi facendo alcuni esempi, anche con lei in prima persona protagonista, ecco la questione legata… alle unghie.

Una trappola: la teoria sulle unghie

“Mi sono tolta le unghie. Raga, non so come facciate ad avere la pazienza di perdere un’ora e mezza della vostra vita per farle”, ha esordito la Mega. “Preferisco lavorare. Se penso alle mamme ad esempio, se avete un’ora libera, è meglio impiegarla allenandovi, così vi fate del bene”.

Analizzando meglio la sua teoria: “Perché devo perdere un’ora della mia vita a fare queste unghie stupide? Preferisco fare 10mila altre cose, non ne vale la pena secondo me. Per me questa cosa delle unghie è solo per limitare le donne. Ti mettono questa specie di trappola perché tu impieghi il tempo per quella cosa lì ed è un’ora che non hai impiegato a evolverti […]”.