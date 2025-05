Giulia Stabile e Matthew avvistati insieme al concerto di Alex Wyse. Flirt in corso? Mew reagisce sui social.

Il mondo del gossip è in fermento per una nuova possibile coppia nata tra le mura della scuola di Amici. Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, tra Giulia Stabile e Matthew (nome d’arte di Matteo Rota) sarebbe nato un flirt. I due sono stati avvistati insieme al concerto di Alex Wyse, ex finalista di Sanremo Giovani, in atteggiamenti affettuosi che non sono sfuggiti agli occhi dei fan.

Le immagini e le indiscrezioni hanno subito fatto il giro del web, alimentando le voci su una presunta relazione tra la ballerina professionista, ex fidanzata di Sangiovanni, e il cantante uscito dall’ultima edizione del talent.

Mew rompe il silenzio con una frecciatina social

Ad aggiungere benzina sul fuoco ci ha pensato Mew, storica ex fidanzata di Matthew, conosciuta proprio ad Amici. Dopo la diffusione del gossip, l’artista ha smesso di seguire Giulia Stabile su Instagram e ha pubblicato su TikTok un video che molti hanno interpretato come una frecciatina diretta alla presunta nuova coppia.

La relazione tra Mew e Matthew era terminata qualche mese fa, lontano dai riflettori, e nessuno dei due aveva rivelato dettagli sui motivi della rottura. Ora, però, la reazione piccata di Mew sembra suggerire che la notizia del flirt con Giulia possa averle dato fastidio.

Silenzio dai diretti interessati, ma il gossip non si placa

Né Giulia Stabile né Matthew hanno commentato ufficialmente quanto sta accadendo. Non è raro che tra ex concorrenti del talent nascano amicizie strette, quindi l’ipotesi che si tratti solo di un rapporto amichevole non è da escludere. Tuttavia, l’atteggiamento social di Mew lascia intendere che potrebbe esserci qualcosa di più.

I fan, nel frattempo, restano in attesa di conferme o smentite, mentre il gossip continua a circolare con insistenza.