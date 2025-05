Valentina Ferragni al controllo per i fibromi al seno con Matteo Napoletano: il gesto d’amore che commuove i fan.

Valentina Ferragni in passato ha affrontato alcuni importanti problemi di salute, e ancora oggi quando l’influencer si sottopone a dei controlli, i fan rimangono in apprensione. Nelle ultime ore la sorella di Chiara Ferragni è tornata a parlare apertamente della sua salute e, ancora una volta, lo fa condividendo con i suoi follower un messaggio di forza, consapevolezza e amore. L’influencer, che da due anni affronta regolari controlli medici per monitorare la presenza di fibromi benigni al seno, ha postato sui social un momento molto personale: l’ecografia mammaria a cui si è sottoposta con accanto il fidanzato Matteo Napoletano.

Il gesto d’amore che conquista il web

“L’amore è… il mio fidanzato che da due anni viene ad ogni ecografia mammaria senza che io glielo chieda” scrive Valentina Ferragni in una dolce dedica accompagnata da un video.

Le sue parole sottolineano quanto il supporto emotivo in momenti delicati sia fondamentale. Nonostante la sua volontà di affrontare da sola le paure, Valentina non nasconde l’importanza della presenza costante di Matteo, che sceglie di esserle accanto anche senza essere invitato esplicitamente.

Una dimostrazione di amore autentico che ha commosso fan e familiari: anche Chiara Ferragni e Marina Di Guardo hanno lasciato cuori in risposta.

Il messaggio di Valentina Ferragni: l’importanza della prevenzione

Due anni fa Valentina Ferragni ha scoperto di avere numerosi fibromi al seno. Da allora, ha scelto di sensibilizzare le giovani donne sull’importanza della prevenzione: “Anche se siete giovani, fate i controlli! La prevenzione salva la vita” aveva dichiarato.

Il suo impegno non si limita alla propria esperienza, ma diventa testimonianza pubblica e strumento di consapevolezza.

La storia d’amore tra Valentina Ferragni e Matteo Napoletano sembra sempre più solida. I due presto andranno a convivere nella nuova casa a Milano e non escludono di allargare la famiglia. “Sì, certamente voglio dei figli” ha risposto Valentina a un fan qualche tempo fa, esprimendo il desiderio di maternità e il grande amore per i bambini, anche grazie all’esperienza con i suoi nipotini.