Nunzio lascia l’Isola dei Famosi, la spiegazione sui social: “Non è una resa, ho scelto me stesso e le mie priorità”.

Nunzio Stancampiano, ex ballerino di Amici, ha abbandonato L’Isola dei Famosi a soli quattordici giorni dall’inizio del reality. Il giovane concorrente ha fatto ritorno sui social con un lungo post in cui spiega la sua scelta, chiarendo subito: “Non chiamatela resa“. Il suo messaggio ha colpito molti fan per la sincerità e la profondità emotiva con cui ha raccontato il percorso vissuto in Honduras. Ma scopriamo che cosa ha detto l’ex naufrago.

Il ritorno sui social: “Le vere priorità non si misurano in minuti in TV”

“Lasciare L’Isola è stata una delle scelte più difficili della mia vita” scrive Nunzio, “Ma anche una delle più vere. Non ho mollato: mi sono ascoltato“. Dopo le difficoltà legate alla fame, alla solitudine e alla lontananza dagli affetti, il ballerino ha deciso di mettere sé stesso al primo posto, rinunciando al gioco ma non alla coerenza con i propri valori.

Nel suo lungo sfogo su Instagram, Nunzio ha toccato corde profonde: “Mi è mancata la mia famiglia, soprattutto mia madre. La sua assenza era come camminare senza pelle“. L’ex naufrago ha sottolineato che non è stato un momento di debolezza, ma un atto di forza e consapevolezza. “Ho scelto di non spegnere quella luce che mi caratterizza da sempre“.

Critiche e sostegno: “Chi mi conosce non si è sentito deluso”

Molti utenti hanno criticato la decisione di lasciare l’Isola dei Famosi così presto, ma Nunzio non si lascia abbattere: “Chi mi ama ha capito. E chi mi ha giudicato… ha fatto comunque parte del mio percorso“. Il ballerino ringrazia anche gli haters, e ha sottolineato come ogni esperienza, anche dolorosa, lo abbia aiutato a crescere.

Il caso di Nunzio ha riacceso il dibattito sull’importanza del benessere psicologico nei reality show. La sua scelta è stata letta da molti come un gesto coraggioso e autentico. “Lascio l’Isola con il cuore più pesante di emozioni, ma più leggero di maschere” ha concluso.