Lutto nel cinema: Ed Gale, interprete di Chucky in La Bambola Assassina, è morto a 61 anni in un hospice di Los Angeles.

Lutto nel mondo del cinema horror. Ed Gale, noto per aver dato il volto al malefico Chucky nel cult degli anni ’80 La Bambola Assassina, è morto all’età di 61 anni in un hospice di Los Angeles. Le cause ufficiali del decesso non sono state ancora rese note, ma la notizia è stata confermata dalla nipote Kayse Gale con un post commovente sui social.

Ed Gale: una carriera segnata da Chucky e non solo

L’attore e stuntman americano, alto 103 cm, è diventato celebre grazie al suo ruolo fisico del bambolotto posseduto in Child’s Play del 1988, diretto da Tom Holland. Sebbene la voce di Chucky fosse di Brad Dourif, Ed Gale fu determinante nel rendere il personaggio credibile e spaventoso, partecipando anche ai sequel e a La sposa di Chucky del 1998.

Il regista Tom Holland ha ricordato l’attore con affetto: “È stato un piacere lavorare con Ed ne La bambola assassina. Ha avuto un ruolo fondamentale nel far temere Chucky al pubblico“.

Ma la carriera di Ed Gale non si è fermata all’horror. Nel 1986 fu protagonista in Howard e il destino del mondo, commedia prodotta da George Lucas. Nel 1987 apparve nei panni dei Dink in Balle Spaziali di Mel Brooks, e in seguito prese parte a film come Mowgli – Il libro della giungla e Fratello, dove sei? dei fratelli Coen. Anche in TV è stato attivo, partecipando tra gli altri alla quinta stagione di Baywatch.

Il ricordo di famiglia: “Zio divertente e cuore grande”

‘Chucky’ actor Ed Gale has passed away at 61. pic.twitter.com/GEgJqXSol7 — Pop Crave (@PopCrave) May 28, 2025

Nel post di addio, la nipote dell’attore, Kayse Gale, ha descritto lo zio come un uomo divertente, appassionato del mondo dello spettacolo e legatissimo alla famiglia. “Il ruolo preferito di Ed era quello dello ‘zio divertente‘. Gli piaceva raccontare storie, mangiare hotdog con tanto ketchup e ridere forte. Ci mancherà immensamente”.

Con la scomparsa di Ed Gale, Hollywood perde una figura unica, che ha lasciato un segno indelebile nel cinema di genere e nei cuori degli appassionati.