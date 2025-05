Milly Carlucci pensa ad una “scuola” di Ballando in stile Amici

Un’accademia di Ballando con le Stelle in stile Amici di Maria De Filippi? Perché no. Tra le idee di Milly Carlucci ci sarebbe anche questa .

Il retroscena sul concorrente chiuso in camerino dopo la sua esibizione ma anche un sogno per il futuro: Milly Carlucci ha raccontato diversi aneddoti su Ballando con le Stelle nel corso di una bellissima e intensa intervista al Corriere della Sera nella quale ha pure aperto all’idea di pensare ad una sorta di scuola/accademia di Ballando in stile Amici di Maria De Filippi.

Milly Carlucci e il successo di Ballando

Tra i vari passaggi dell’intervista al Corriere della Sera rilasciata da Milly Carlucci in occasione dei 20 anni di Ballando con le Stelle, la conduttrice ha ammesso che mai si sarebbe aspettata il grande successo della trasmissione soprattutto considerando il fatto che, almeno all’inizio, erano state pensate solo quattro puntate.

“Era un programma di quattro puntate, un esperimento molto strano, per cui avevo dovuto convincere Flavio Cattaneo e l’allora direttore Del Noce, che invece mi volevano su un altro programma. Poi, in corsa, ci chiesero di raddoppiare le puntate… fu il motivo per cui nacque il ripescaggio: avevamo finito i concorrenti”, ha detto con grande sincerità la Carlucci.

Con grande orgoglio la presentatrice ha sottolineato come Ballando sia a tutti gli effetti uno show inclusivo: “Ne vado fiera. Oltre alla same sex dance, abbiamo portato in prima serata persone diversamente abili come Giusy Versace, Nicole Orlando, prima concorrente portatrice della sindrome di down, Oney Tapia che era non vedente. E poi Lea T o Vittoria Schisano, transgender. Lo scopo era solo quello di raccontare la nostra società”.

L’idea dell’accademia in stile Amici

Dando uno sguardo ad altri passaggi della sua intervista al Corriere, la Carlucci ha ammesso un piccolo sogno. A precisa domanda se abbia mai pensato ad avviare una accademia di Ballando, un po’ come Maria De Filippi con Amici, la conduttrice ha dichiarato con sincerità: “Potrebbe essere una bella idea fare una accademia del ballo televisiva, ma servirebbe uno spazio televisivo per tutto l’anno, così da far crescere gli allievi, presentando una serie di ostacoli per far capire loro come si fa a diventare dei ballerini della tv: bisogna anche saper parlare, districarsi davanti a una giuria, insomma avere anche altre competenze oltre a ballare bene. Sarebbe una esperienza molto bella e anche da servizio pubblico, in effetti. Chissà“.