Uomini e Donne, il regalo di Gemma per Gianmarco prima della scelta: il video

In attesa della scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, Gemma Galgani ha voluto fare un bel regalo al ragazzo.

Il trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne era iniziato con qualche intoppo visti i suoi precedenti nel programma, ma alla fine è stato un percorso decisamente speciale come particolare sarà il momento della scelta che avverrà in prima serata su Canale 5, dando ampio spazio alla decisione del ragazzo per quanto riguarda la giovane con la quale uscirà dalla trasmissione. In vista di quel momento, Gemma Galgani ha voluto fare un regalo inaspettato al “collega”.

Uomini e Donne: la scelta di Gianmarco in prima serata

C’è grande trepidazione per quella che sarà la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne nel trono classico. Il ragazzo è stato scelto da Maria De Filippi per portare avanti l’avventura nel dating show di Canale 5 ed è stato premiato con un percorso importante che lo porterà addirittura in prima serata sulla rete principale Mediaset.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Infatti, come noto, la scelta del tronista verrà trasmessa, rispetto a quello che avviene di solito, in prima serata su Canale 5 venerdì 30 maggio 2025. Gianmarco sarà chiamato a decidere tra le due corteggiatrici: Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato

Il regalo di Gemma a Gianmarco

In vista dell’appuntamento, il tronista ha ricevuto un regalo da parte di un’altra dama molto conosciuta di UeD, Gemma Galgani. La donna del trono over ha deciso di mandare una lettera con tanto di pensierino al ragazzo. “Caro Gianmarco, un piccolo pensiero per un grande trono, soprattutto dopo un lungo percorso in tua compagnia prima nelle vesti di corteggiatore, poi di tronista. Sei sempre stato sincero, autentico e istintivo e col tempo hai sicuramente maturato un sentimento profondo per la fortunata che hai scelto”, ha scritto nella lettera Gemma.

“Goditi la gioia del momento, e un futuro meraviglioso. Io sono qui anche per farti tornare con i piedi per terra, per riprendere il tuo tanto amato lavoro e ritmo serrato. Ora dovrete condividere tutto e quindi perché no? Iniziamo da questo accessorio”, le sue parole lette da Steri che ha ritrovato un doppio simpatico portachiavi.