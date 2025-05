Curioso momento televisivo con Al Bano protagonista e Milly Carlucci chiamata in causa per quanto riguarda Ballando con le Stelle.

Dopo i presunti malumori padre-figlia, ecco Al Bano tornare protagonista in tv a ‘La Volta Buona’ in collegamento con Caterina Balivo. Il cantante di Cellino San Marco, tra i vari argomenti affrontati ha spiegato che sua figlia Jasmine è pronta a prendere parte al Ballando con le Stelle spagnolo anche perché… “Milly Carlucci non la invita” in quello di Rai 1.

Al Bano annuncia la figlia Jasmine a Ballando spagnolo

Protagonista assoluto nel pomeriggio di Rai 1 con ‘La Volta Buona’, Al Bano ha dato spettacolo tra racconti particolari, retroscena inediti e persino una bella performance canora. L’artista di Cellino San Marco ha poi parlato di sua figlia Jasmine che sarebbe pronta a prendere parte come concorrente all’edizione spagnola di Ballando con le Stelle.

Jasmine Carrisi – www.donnaglamour.it

Rivolgendosi a Caterina Balivo in spagnolo, infatti, il cantante ha annunciato che sua figlia prenderà parte all’edizione iberica del programma di danza. Al Bano lo ha ribadito a più riprese salvo poi sganciare una piccola ma simpatica punzecchiatura ad una sua amica. “Mia figlia va a Ballando spagnolo perché la mia amica Milly Carlucci non la invita”.

La “polemica” con Milly Carlucci

Questa frase del cantante è stata ripetuta diverse volte anche se Al Bano ha tenuto a precisare: “La cosa bella di Jasmine è che prima fa le cose, poi me lo dice. Io non soffro mai di nepotismo, fa tutto lei da sola e non devo dire ‘Grazie’ a nessuno”.

Al netto del siparietto andato in scena a ‘La Volta Buona‘, la Carlucci ha risposto a distanza al cantante senza alimentare alcun tipo di polemica. In collegamento sempre con la Balivo, ecco la presentatrice di Ballando rispondere: “Sua figlia Jasmine va in Spagna a Ballando? La seguiremo con molto affetto”.