“Alcune complicanze”: brutte notizie per Pasquale La Rocca

Guai di salute per Pasquale La Rocca che ha annunciato a tutti i suoi seguaci e ai telespettatori di Sognando Ballando con le Stelle una brutta notizia.

Solamente pochi giorni fa, Pasquale La Rocca aveva comunicato di essere stato ricoverato in ospedale per un problema di salute. Una situazione che lo aveva obbligato a dover saltare la scorsa puntata di Sognando Ballando con le Stelle. A quanto pare, purtroppo, la delicata condizione fisica non è stata risolta tanto da costringerlo a non prendere parte alla finale.

Problemi di salute per Pasquale La Rocca

Le condizioni di Pasquale La Rocca non sembrano essere ottimali. Il noto ballerino, dopo aver parlato di una problematica che lo ha costretto al ricovero in ospedale, non sembra essere guarito. Anzi. Il danzatore, infatti, ha spiegato di aver avuto un’infezione alla gola molto acuta che ha richiesto delle attenzioni particolari.

La Rocca ha quindi dovuto rinunciare alla precedente puntata di Sognando Ballando con le Stelle e, adesso, pure alla finale sempre a causa di questa brutta condizione di salute. Il danzatore lo ha spiegato con un post social con tanto di scritta in italiano e in inglese.

Le complicanze: l’annuncio

“Cari amici, eccomi qui. Perdonate la mia assenza, ma gli ultimi 13 giorni sono stati piuttosto complicati”, ha esordito La Rocca nel suo post Instagram. E ancora: “Purtroppo, a causa di un’infezione alla gola che ha portato alcune complicanze, non riuscirò a tornare per la finale di Sognando… Ballando con le Stelle di domani sera. Per lo stesso motivo, ho dovuto ritirarmi dalla tournée in Inghilterra, che sarebbe dovuta iniziare tra qualche settimane”.

“A volte, nella vita, succedono cose che non possiamo controllare e possiamo solo accoglierle e affrontarle nel miglior modo possibile. Sono grato di essere finalmente sulla strada della guarigione, con la mente già proiettata verso i prossimi progetti che mi attendono”, ha concluso.