Cinema in lutto: improvviso addio al famoso attore di Hollywood

Il mondo del cinema e della tv in lutto: è morto il famoso attore di Hollywood e celebre caratterista, Peter Kwong. Aveva 73 anni.

Un altro lutto importante nel mondo del cinema dopo quello del famoso attore “horror” de ‘La bambola assassina’. Hollywood ha perso a 73 anni Peter Kwong, attore, artista marziale e veterano del piccolo e grande schermo nonché famoso per il ruolo interpretato nel cult anni ’80 ‘Grosso guaio a Chinatown’, di Rain (Pioggia), uno dei guerrieri-maghi del trio delle ‘Tre Tempeste’.

Morto Peter Kwong

Hollywood e in generale il mondo del cinema piangono un pesante lutto: è morta una delle figure più singolari e versatili del settore: Peter Kwong. L’uomo, 73 anni, era attore, artista marziale e veterano anche del piccolo schermo. Secondo quanto si apprende dai principali organi di stampa, l’attore è deceduto nel sonno martedì notte.

Il nome di Kwong è strettamente legato ad un ruolo da lui interpretato, quello di Rain (Pioggia) nel cult anni ’80 ‘Grosso guaio a Chinatown’, uno dei guerrieri-maghi del trio delle ‘Tre Tempeste’.

La carriera

La carriera nel mondo dello spettacolo di Kwong era iniziata sul piccolo schermo. In tv, infatti, l’uomo vanta apparizioni in show iconici come ‘Wonder Woman’ e ‘Black Sheep Squadron’. Diversi sono stati i successivi ruoli in diverse serie tv tra cui ‘Miami Vice’, ‘A-Team’, ‘Dynasty’, ‘Cagney & Lacey’ e ‘La casa nella prateria’.

La vera svolta nella carriera di Kwong è, però, quella del 1986 quando John Carpenter lo sceglie per interpretare Rain, una delle leggendarie ‘Tre Tempeste’ in ‘Grosso guaio a Chinatown’. Successivamente ha recitato anche al fianco di Eddie Murphy ne ‘Il bambino d’oro’, dove ha interpretato Tommy Tong.

Tra le opere della sua filmografia si ricordano anche ‘The Presidio’, ‘Gleaming the Cube’, ‘Paper Dragons’ e ‘Cooties’ ma anche ruoli televisivi in ‘Drake & Josh’, ‘JAG’, ‘General Hospital’ e ‘Lethal Weapon’.