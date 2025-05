Bellissima e molto diretta: Chiara Ferragni è stata protagonista di una bella intervista a Cosmopolitan Turchia che le è valsa la copertina.

La rivoluzione di Chiara Ferragni è iniziata e la si vede non solo dalle mosse professionali ma anche dalle sue recenti dichiarazioni a Cosmopolitan Turchia dove è stata protagonista non solo della copertina dell’ultimo numero ma anche di una interessante e lunga intervista nella quale ha spiegato il suo cambiamento rispetto al passato.

Chiara Ferragni in copertina per Cosmopolitan Turchia

Come detto, Chiara Ferragni è stata protagonista per Cosmopolitan Turchia. L’imprenditrice digitale è stata intervistata dal media e ha avuto modo di raccontare alcuni dei cambiamenti importanti che ha deciso di compiere in questo ultimo periodo dopo aver trascorso un anno molto complesso, tra questioni lavorative e private.

Chiara Ferragni – www.donnaglamour.it

“Ciò che risaltava di più era il senso di controllo. Era molto strano non avere voce in capitolo su un marchio che portava il mio nome”, ha detto facendo riferimento al cambiamento avuto nella sua azienda dove ha, ora, il controllo del 99,8% delle azioni. “Questo passo non riguardava solo un cambio di direzione per l’azienda, ma anche un modo per riprendermi la mia voce“, le sue parole.

Il vero cambiamento

Nel corso dell’intervista, poi, aspetti anche molto privati: “La maternità mi ha cambiata molto. Mi ha insegnato a stabilire dei limiti”, ha spiegato la Ferragni. “Ho imparato a essere mentalmente presente quando sono con i miei figli. Questa consapevolezza si riflette anche nel mio lavoro. Ora utilizzo il mio tempo in modo molto più consapevole. Scelgo io come impiegare le mie energie. Affronto il mio lavoro in modo più concentrato e intenzionale”, ha aggiunto.

E ancora: “Non devo stare al passo con tutto. Questo è il vero cambiamento: riuscire a distinguere ciò che è veramente importante”.