Francesca Ferragni, baby shower a sorpresa: spunta il dettaglio sul nome della piccola

Famiglia al completo e soprattutto le sorelle e la madre presenti: baby shower a sorpresa per Francesca Ferragni, in dolce attesa di una bimba.

A marzo era stato tempo di gender reveal party mozziafato. Adesso per Francesca Ferragni è arrivato il baby shower, anche in questo caso a sorpresa. Circondata dall’amore dei suoi cari, sorelle Valentina e Chiara comprese, Francesca ha avuto modo di trascorrere una bellissima serata alla quale, ovviamente, ha preso parte anche suo marito, Riccardo Nicoletti. Sui social, poi, è spuntato pure un indizio per quanto riguarda il nome della piccola in arrivo.

Baby shower a sorpresa per Francesca Ferragni

Tutti presenti per una festa a sorpresa in occasione del baby shower organizzato per Francesca Ferragni, sorella di Valentina e Chiara. La donna è in dolce attesa di una bambina, secondogenita dopo il primo figlio maschio con Riccardo Nicoletti, ed è stata appunto lasciata a bocca aperta dalla festa organizzata per lei e la piccola in arrivo.

Francesca Ferragni – www.donnaglamour.it

Dando uno sguardo ai profili social della famiglia Ferragni, sorelle e mamma Marina compresa, è stato possibile ricostruire qualche dettaglio della serata. Francesca è stata accolta dai suoi cari in una location bellissima molto verde. Lei ha indossato una corona di fiori rosa in testa e un comodo abito lungo nero, molto estivo.

Il dettaglio sul nome della piccola in arrivo

In un post social, poi, tutta la gioia e le immagini “ufficiali” della serata con tanto di commento entusiasta per quanto vissuto: “Baby shower. Grazie alla nostra famiglia e ai nostri amici per questa bellissima sorpresa”, ha scritto Francesca evidentemente rimasta molto felice per il gesto di tutti i suoi più grandi affetti.

Nella conclusione del suo messaggio, però, ecco un dettaglio non di poco conto che ha generato tantissimi commenti da parte dei fan: “Ti aspettiamo Baby L“, ha scritto con riferimento al nome della figlia in arrivo. In questo senso, i suoi seguaci si sono sbizzarriti ipotizzando il nome della bambina. Staremo a vedere se ci saranno novità a breve.