Milly Carlucci racconta un retroscena clamoroso su un concorrente di Ballando con le stelle: chiuso in bagno per due ore.

In occasione dei vent’anni di Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha deciso di raccontare alcuni momenti inediti legati al dietro le quinte dello show. La conduttrice storica del programma, in un’intervista a Il Corriere della Sera, ha svelato un episodio curioso e inatteso che ha lasciato tutti a bocca aperta. Scopriamo di cosa si tratta.

“Si chiuse in bagno per due ore”: il racconto di Milly Carlucci

Durante l’intervista, Milly Carlucci ha condiviso alcuni retroscena su momenti difficili vissuti dai concorrenti. Tra questi, ha citato l’infortunio di Anna Oxa, ma è stato un altro episodio a catturare l’attenzione del pubblico.

Un concorrente, appartenente al mondo dello sport, avrebbe reagito in modo molto emotivo a una critica ricevuta dalla giuria: “Uno sportivo, non posso dire il nome, si chiuse nel bagno per due ore dopo una critica dei giudici. Non voleva più uscire, talmente era offeso” ha raccontato la Carlucci.

Milly Carlucci – www.donnaglamour.it

Il nome del concorrente resta un mistero, ma i fan del programma hanno già iniziato a fare supposizioni. Negli anni, infatti, sono stati numerosi gli sportivi che hanno preso parte a Ballando con le stelle, da Bobo Vieri a Fabio Galante.

I vent’anni di Ballando e la finale di “Sognando Ballando”

La rivelazione arriva a poche ore dalla messa in onda di Sognando Ballando con le stelle, un evento speciale pensato per celebrare i vent’anni del programma e selezionare i nuovi maestri di ballo.

Milly Carlucci, ancora una volta, si conferma una delle figure centrali della televisione italiana, capace di unire professionalità, passione e uno sguardo sempre attento al pubblico.

Anche i ricordi più leggeri hanno trovato spazio nel suo racconto: “Penso a Costantino della Gherardesca vestito da pomodoro e a un timidissimo Bobo Vieri vestito da Braccio di Ferro…“.