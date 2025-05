Incidente inaspettato per Michelle Hunziker durante la diretta televisiva: il video fa il giro del web con la reazione di Aurora.

Un siparietto inatteso ha visto protagonista Michelle Hunziker durante la diretta del programma tedesco Wer isses?. La celebre conduttrice svizzera, attualmente impegnata come giudice nello show, è stata colta di sorpresa quando, nel bel mezzo di un’intervento, ha accidentalmente ingoiato una mosca. Ma la reazione non si è fatta attendere. Scopriamo che cosa è successo.

Michelle Hunziker ingoia una mosca in diretta

Il video, condiviso dagli account ufficiali della trasmissione, mostra il momento esilarante a rallentatore: Hunziker stava parlando con il pubblico quando l’insetto è finito direttamente nella sua bocca. Dopo un attimo di confusione e tosse, Michelle ha reagito con la sua solita ironia, ridendo dell’accaduto e bevendo un sorso d’acqua per riprendersi.

La scena non è passata inosservata nemmeno sui social, dove è diventata virale in poche ore. A commentare per prima l’accaduto è stata Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Con il suo spirito ironico, Aurora ha condiviso il video nelle sue storie Instagram, accompagnandolo con una risata e la frase: “Mia madre si è mangiata una mosca in TV”.

Il video condiviso dalla pagina ufficiale del programma tedesco ha fatto il boom di likes e di commenti.

Michelle Hunziker protagonista anche in Germania

La carriera di Michelle Hunziker sembra essere inarrestabile. Dopo aver conquistato l’Eurovision Song Contest 2025 con la co-conduzione della serata finale, Michelle Hunziker continua a espandere la sua carriera internazionale. La sua partecipazione a Wer isses?, versione tedesca di Chi è?, conferma la sua popolarità anche oltre i confini italiani.

Insieme al comico Chris Tall, Hunziker guida una delle squadre dello show, cercando di indovinare caratteristiche insolite dei concorrenti famosi.