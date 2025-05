Svelato il nome del conduttore che potrebbe affiancare Mara Venier nella prossima stagione di Domenica In.

Si accendono i riflettori sul futuro di Domenica In, la storica trasmissione di Rai 1, condotta da anni da Mara Venier. Dopo un commovente discorso di chiusura di stagione che ha fatto temere un possibile addio, i rumors su chi potrebbe affiancare o addirittura sostituire la “Zia d’Italia” si fanno sempre più insistenti. Dopo il rumors, poi smentito, su Fiorello, l’ultima voce vede coinvolto un nome inaspettato: Gabriele Corsi.

Mara Venier tra addii, ritorni e nuovi compagni di viaggio

Durante l’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha lasciato intendere che potrebbero esserci cambiamenti nella prossima stagione. Sebbene non abbia confermato un addio definitivo, ha parlato dell’idea di una conduzione più “corale”.

Tra i nomi che la stessa Venier ha citato come possibili successori o co-conduttori, figurano Alberto Matano, Stefano De Martino e addirittura Fiorello, che lei ha invitato pubblicamente a entrare nel team.

Gabriele Corsi

Secondo quanto riportato da Davide Maggio, il nome di Gabriele Corsi sarebbe ora sul tavolo. Il noto conduttore, apprezzato per il suo stile brillante e ironico, potrebbe affiancare Mara Venier in una nuova versione di Domenica In, portando un format musicale interattivo che darebbe un tocco moderno al programma.

Domenica In cambia volto? Tutto ancora da decidere

Corsi è noto per le sue conduzioni su NOVE e per essere stato uno dei volti dell’Eurovision Song Contest negli ultimi anni.

Al momento, tuttavia, non ci sono conferme ufficiali. Si tratta solo di indiscrezioni, ma la possibilità che Domenica In si rinnovi con nuovi volti e formule è sempre più concreta. Il pubblico, intanto, si divide: c’è chi desidera un rinnovamento e chi invece non riesce a immaginare la trasmissione senza Mara Venier come protagonista assoluta.