Shaila Gatta potrebbe entrare nel cast di Tale e Quale Show: ecco tutto quello che sappiamo sul provino dell’ex gieffina.

Shaila Gatta torna al centro dell’attenzione mediatica. Dopo il suo percorso ad Amici e l’esperienza come Velina a Striscia la Notizia, l’ex concorrente del Grande Fratello potrebbe affrontare una nuova sfida televisiva. Oltre agli ultimi rumors che la vorrebbero nella prossima edizione di Ballando con le stelle, secondo un’indiscrezione riportata dall’esperta di gossip Deianira Marzano, Shaila Gatta starebbe per sostenere il provino per entrare nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, lo storico programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Ma scopriamo tutti i dettagli sullo scoop.

Shaila Gatta a Tale e Quale Show

La notizia ha immediatamente attirato la curiosità del pubblico, che ha sempre apprezzato il talento e la versatilità della ballerina partenopea. Non è un segreto, infatti, che Shaila coltivi anche una forte passione per il canto, dimostrata più volte sia nel corso delle sue performance artistiche, sia con alcuni brani scritti di suo pugno contro gli hater.

Qui lo screenshot dell’indiscrezione rivelata da Deianira Marzano.

Mi rivolgo si ben ingormati..ma Shaila non aveva gia' partecipato in passato a tale e quale show? #shailenzo lang:it pic.twitter.com/outSy1n6ue — Lisa (@Lisa52362029) May 28, 2025

Al momento, il cast ufficiale di Tale e Quale Show non è stato ancora annunciato, ma alcune indiscrezioni iniziano a circolare. Tra i nomi ipotizzati figura anche quello di Zeudi Di Palma, ex gieffina, ma nulla è stato confermato.

Sul fronte giuria, invece, si prevede il ritorno di Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con Alessia Marcuzzi confermata dopo l’uscita di Loretta Goggi.

In attesa di conferme ufficiali

Se Shaila Gatta dovesse superare il provino, sarebbe la prima volta per lei in un contesto televisivo incentrato interamente sul canto e l’imitazione, dove potrebbe dimostrare un ulteriore lato del suo talento.

Al momento, Shaila Gatta non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla sua possibile partecipazione a Tale e Quale Show. Sarà necessario attendere l’estate per conoscere il cast definitivo, ma una cosa è certa: se entrerà nel programma, Shaila porterà energia, talento e determinazione.