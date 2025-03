Ecco quanto guadagnano Lupo e Thanat, le due presenze fisse nel pubblico di Affari Tuoi diventati simboli del programma.

Chi ogni sera si sintonizza su Rai 1 per vedere una nuova puntata di Affari Tuoi conosce bene Lupo e Thanat. I due sono delle presenze fisse tra il pubblico del programma e ormai in ogni puntata interagiscono con il presentatore.

Tutto è iniziato quando Pierluigi Lupo fece un commento a volte alta attirando l’attenzione di Amadeus (all’epoca presentatore del programma) che decide di avvicinarsi a lui e chiedergli la propria opinione sulle scelte fatte dai concorrenti: da quel momento questo è diventato una sorta di rito ripetuto di puntata in puntata. Successivamente Amadeus ha iniziato a coinvolgere anche un altro componente del pubblico, per l’appunto Thanat Pagliani. Ma quanto guadagnano Lupo e Thanat? Vediamolo insieme.

Quanto guadagnano Lupo e Thanat ad Affari Tuoi?

Da quando la conduzione di Affari Tuoi è passata a Stefano De Martino, Thanat non si limita solo a partecipare tra il pubblico in studio programma ma, all’inizio di ogni puntata, è protagonista anche di un siparietto con il conduttore e con i concorrenti: è infatti lui, vestito da cameriere, a portare in studio un piatto tipico della regione del concorrente che sta per iniziare la propria partita. E poi ripete anche una frase nel dialetto del concorrente.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

Ma Lupo e Thanat vengono pagati per la loro presenza fissa ad Affari Tuoi? La risposta è sì, anche se non hanno un vero e proprio cachet. Ma tutti i figuranti dei programmi Rai ricevono una sorta di gettone di presenza, un rimborso spese più che altro, per la loro presenza fissa in studio.

Non ci sono conferme ufficiali ma secondo alcune indiscrezioni quello di Lupo e Thanat dovrebbe essere di circa 50 gettoni d’oro per ogni puntata in cui sono presenti.