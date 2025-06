Bruno Vespa si infuria in diretta tv: le urla agli ospiti, il video

Momento di tensione in diretta tv a Porta a Porta con Bruno Vespa che ha perso le staffe urlando ai suoi ospiti. Ecco cosa è successo.

Tra i volti del panorama televisivo più seguiti e apprezzati dal pubblico c’è sicuramente il giornalista e conduttore Bruno Vespa. Sul suo conto si è recentemente parlato anche della possibilità di vederlo passare dalla Rai e Mediaset. Ora, invece, il volto di Porta a Porta sta facendo discutere per un momento di tensione che lo ha visto protagonista durante l’ultima puntata del programma di Rai 1.

Bruno Vespa e gli ospiti a Porta a Porta

Come spesso capita nel salotto di Rai 1 a Porta a Porta, Bruno Vespa è chiamato ad interagire con i propri ospiti anche per cercare di dare la parola a tutti i presenti. Quello che è accaduto nel corso dell’ultima puntata della trasmissione ha generato diverse reazioni. Nessuno, infatti, si sarebbe aspettato il gesto eclatante del padrone di casa.

Bruno Vespa – www.donnaglamour.it

Durante la puntata andata in onda nelle scorse ore di Porta a Porta tra gli ospiti si stava discutendo animatamente. In particolare la tensione era piuttosto visibile tra Debora Serracchiani, deputata del Partito Democratico, e Tommaso Cerno, giornalista ed ex senatore dem. In questo senso, Vespa ha provato a più riprese ad inserirsi per cedere la parola ad un altro ospite, cosa diventata impossibile per le diatribe degli altri due presenti in studio.

Il conduttore perde le staffe: il video

Al netto dei diversi tentativi di inserirsi nella discussione tra la Serracchiani e Cerno, Vespa ad un certo punto ha perso le staffe e alzando la voce, quasi urlando, ha sbottato: “Vorrei chiedervi il permesso. Vorrei…”. E ancora alzando il tono: “Vi chiederei il permesso… Vi chiederei il permesso di poter parlare con l’onorevole Sardone”.

Le immagini dell’accaduto sono immediatamente diventate virali provocando diverse reazioni. In questo caso, va detto, al netto della “brutalità” delle maniera utilizzate dal giornalista, la maggior parte degli utenti social e dei telespettatori gli ha dato ragione visto che il dialogo tra Cerno e Sarracchiani era diventato insostenibile.