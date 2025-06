Chanel Totti inizia a lavorare sui social: il primo video fa il boom

Dopo essere diventata maggiorenne, Chanel Totti ha iniziato a lavorare sui social con il primo filmato sponsorizzato. Ecco le reazioni.

Ha festeggiato alla grandissima l’arrivo dei 18 anni e adesso Chanel Totti, figlia dello storico ex capitano della Roma, Francesco, e di Ilary Blasi, ha intrapreso per la prima volta una nuova sfida lavorativa sui social sponsorizzando alcuni prodotti. La ragazza, come aveva ammesso pure sua madre, sognava appunto un impegno di questo tipo dopo l’arrivo della maggiore età e del diploma.

Chanel Totti e il lavoro: le parole di Ilary Blasi

Ad anticipare quello che sarebbe stato uno dei lavori che Chanel Totti era desiderosa di intraprendere era stata sua madre, Ilary Blasi. La ragazza, fresca maggiorenne, da quanto si era appreso dalla famosa conduttrice aveva il desiderio di lavorare sui social con sponsorizzazioni e molto altro. Nel podcast di Gianluca Gazzoli, la Blasi si era sbilanciata in questo senso.

Ilary Blasi – www.donnaglamour.it

La donna aveva spiegato: “A mia figlia Chanel piacciono molto i social, ma solo i social, non la televisione. Non mi ha mai parlato di televisione, più ambito social. Lei ancora sta facendo l’ultimo anno di scuola, quindi l’obiettivo adesso è diplomarsi. Dopo di che vorrei che continuasse (a studiare, ndr) e abbinare, se le piace lavorare con i social”.

Il post social sponsorizzato

Detto, fatto. Compiuti 18 anni e preso il diploma, sulla pagina Instagram della bella Chanel ecco il primo post per pubblicizzare alcuni prodotti legati al settore dei profumi. Nella clip condivisa, la ragazza è apparsa spontanea e soprattutto, come hanno fatto notare moltissimi utenti, “al naturale”.

In diversi, infatti, hanno elogiato il modo con cui la giovane Totti abbia approcciato alla sponsorizzazione dando di sé una visione molto più reale rispetto ad alcune apparizioni passate. “Sei fantastica Chanel, davvero molto bella al naturale”, “Finalmente si vede che sei una 18enne e non fingi di essere più grande della tua età, continua così”, “Bellissima, e in bocca al lupo per tutto”. Insomma, la nuova avventura della ragazza è iniziata nel modo giusto.