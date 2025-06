Shade attacca Rose Villain in un dissing virale dopo che lei ha detto di non conoscerlo in un podcast. Scopri i dettagli dello scontro.

Nel mondo della musica italiana è scoppiata una nuova polemica. La protagonista è Rose Villain, la cantautrice milanese già al centro di alcune polemiche e nota per i suoi successi dark pop, che nel corso di una puntata del podcast Est Radio ha detto di non sapere chi fosse Shade, rapper torinese celebre per il tormentone “Bene ma non benissimo“. Ma scopriamo tutti i dettagli dello scontro.

Rose Villain non conosce Shade: la replica durissima

Durante un gioco musicale intitolato Smash or Pass, alla partenza del brano di Shade, Rose Villain ha chiesto: “Ma chi è questo?” e ha aggiunto: “No, questo forse no, non è il mio vibe“. Una dichiarazione che ha fatto rapidamente il giro dei social, scatenando la reazione piccata dell’artista.

La risposta di Shade non si è fatta attendere. Il rapper ha lanciato un freestyle infuocato in cui ha ironizzato sull’età, lo stile e l’autenticità della collega.

“L’unica quarantenne coi capelli blu che rispetto è Bulma” ha detto in uno dei versi, con chiaro riferimento a Dragon Ball.

Nel testo, Shade critica anche il panorama musicale attuale: “Spaziate tra canzoni scopiazzate, spacciate per remixate. Sento odore di minestre riscaldate“. Il dissing prosegue con attacchi personali e riferimenti ironici: “Super Sayan tu lo fai ma più per fame a dirla tutta, la tua pupa ce l’ha asciutta più del Sahara“.

La replica ironica di Rose Villain: “Bulma è una mia cosplayer”

Dopo la pubblicazione del video, Rose Villain ha replicato con sarcasmo, commentando: “Bulma è una mia cosplayer“. La cantante non sembra essersi lasciata scalfire dal dissing, ma il botta e risposta ha riacceso il dibattito sui social tra fan e detrattori di entrambi gli artisti.

L’episodio evidenzia ancora una volta quanto i diss siano tornati protagonisti della scena musicale italiana, soprattutto grazie alla viralità garantita da podcast e piattaforme social. Ora non ci resta che attendere per scoprire come proseguirà lo scontro infuocato.