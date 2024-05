Il matrimonio di Daniele Rugani e Michela Persico a Torino finisce nella bufera: cittadini furiosi per gli schiamazzi fino a tarda notte!

Pochi giorni fa il calciatore della Juventus, Daniele Rugani, e Michela Persico si sono sposati a Torino con una cerimonia da sogno. Alle nozze erano presenti anche volti celebri del mondo del calcio e della televisione.

Ma se tutto sembrava rose e fiori, in realtà la festa per le nozze ha scatenato l’ira di alcuni cittadini. Ecco che cosa è successo.

Daniele Rugani e Michela Persico: il matrimonio scatena la bufera

Il 29 maggio, dopo la cerimonia tenuta nella Chiesa di San Carlo Borromeo, in centro a Torino, la coppia di neosposi ha festeggiato con amici e parenti al Castello di Montaldo Torinese, come mostra il video pubblicato dalla sposa.

Ma la festa ha fatto infuriare alcuni cittadini del posto, che si sono lamentati con il sindaco. Il primo cittadino del paesino piemontese, Sergio Gaiotti, ha riferito all’Ansa ciò che è accaduto la notte tra il 29 e il 30 maggio.

“Sono stato letteralmente bombardato per tutta la notte dalle telefonate dei miei concittadini che si lamentavano per il gran baccano che proveniva dal Castello“.

Il sindaco ha, inoltre, riferito: “Urla, schiamazzi, musica ad altissimo volume fino alle 4 del mattino. Non si sono curati dell’ordinanza che c’è dal 2017 sulla quiete pubblica. Le lamentele degli abitanti di Montaldo sono più che giustificate“.

Daniele Rugani e Michela Persico: le lamentele dei cittadini

Il sindaco del paesino dove si è tenuto il sontuoso ricevimento ha ammonito il comportamento degli sposi. “Devono vergognarsi per come si sono comportati. Il fatto che si trattasse di festeggiare il matrimonio di un calciatore della Juventus non li giustifica. Non c’è stato alcun rispetto per il nostro bel paese. Possono venire a Montaldo quando vogliono. Sono liberi di farlo ma per quanto mi riguarda sono ospiti sgraditi“.

I due sposi non hanno ancora commentato la vicenda.