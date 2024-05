Fedez lancia il nuovo brano e abbraccia l’ex fidanzata Silvia Brigatti. Parole dolci e momenti di riconciliazione.

Fedez ha lanciato a mezzanotte il suo nuovo singolo “Sexy Shop” in collaborazione con Emis Killa. Durante l’evento a Milano, Fedez ha sorpreso tutti abbracciando la sua ex fidanzata, Silvia Brigatti, in arte Faty Tattoo. Il rapper 34enne ha dedicato parole dolci alla Brigatti, sottolineando la loro lunga amicizia e il legame speciale che li unisce.

Fedez: la dedica speciale all’ex fidanzata

Con una storia Instagram, il rapper ha voluto dedicare alcune parole dolci alla sua storica ex, Silvia Brigatti.

“Ci conosciamo dalle superiori. Ci siamo fidanzati, abbiamo iniziato a costruirci un futuro con un piccolo negozio di tatuaggi, io ho iniziato la mia carriera. Poi l’amore è finito, ma ci siamo sempre stati l’uno per l’altro. Ti voglio bene“.

Fedez

Oltre alla sua storica ex (prima di Giulia Valentina), al party c’erano anche vecchie amicizie del rapper.

Quindi, non solo Silvia Brigatti ha fatto la sua apparizione al party, ma anche altri amici stretti di Fedez, tra cui Fabio Rovazzi e Giuseppe Cruciani. La festa è stata un’occasione per Fedez di riavvicinarsi a persone importanti della sua vita, specialmente dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni.

Il nuovo brano parla di Chiara Ferragni

Il nuovo singolo di Fedez, “Sexy Shop,” non risparmia emozioni forti e frecciatine, soprattutto rivolte alle amicizie dell’ex moglie. Il testo parla apertamente delle sue esperienze personali, inclusa la sua relazione con Chiara Ferragni. “L’amore non si fa nei sexy shop,” canta Fedez, riflettendo su momenti di felicità e difficoltà. La canzone è un mix di sentimenti e riflessioni, evidenziando la complessità delle sue relazioni passate.

Nonostante le emozioni del nuovo brano, Fedez sembra aver trovato un equilibrio. La modella Garance Authié, anche se non presente alla festa, ha rivolto un pensiero al rapper condividendo un video sui suoi social mentre spoilera il nuovo brano.

Al party, Fedez ha ballato e brindato, dimostrando di essere pronto a voltare pagina.