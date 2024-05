Clizia Incorvaia festeggia il suo addio al nubilato in Sicilia e posta alcuni scatti a bordo piscina. Relax e divertimento con le amiche.

Clizia Incorvaia, celebre influencer e futura sposa, ha dato il via al suo addio al nubilato con un’esplosione di divertimento in Sicilia. La futura sposa ha condiviso un audace scatto a bordo piscina, dove sfoggia un bikini rosa e un gonfiabile a forma di anello di fidanzamento. Le nozze con Paolo Ciavarro, inizialmente previste per il 20 ottobre, sono state anticipate al 12 luglio, aumentando l’entusiasmo per l’atteso evento.

24 ore di divertimento sfrenato per Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia ha organizzato una giornata memorabile in compagnia delle sue amiche più care. “Non vedo l’ora di vivere questo momento unico con amiche che sono importanti per me e fanno parte della mia vita da sempre! Chi arriverà da Londra, chi da Venezia, Milano, Roma, Sicilia…” aveva dichiarato sui social.

Per rendere speciale il suo addio al nubilato, Clizia ha pensato a ogni dettaglio: biscottini a forma di abito da sposa, bomboniere a tema e gadget personalizzati hanno fatto da cornice a una giornata indimenticabile.

Ha, poi, pubblicato alcune foto dell’evento, sfoggiando un bikini a tema e un enorme gonfiabile a forma di anello.

Anticipazioni sulle nozze con Paolo Ciavarro

L’attesa per il matrimonio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro cresce ogni giorno di più. La cerimonia, che si terrà in Versilia, promette di essere un evento indimenticabile con numerosi ospiti vip.

Clizia ha rivelato che sua figlia Nina sarà la damigella d’onore, mentre il piccolo Gabriele porterà le fedi nuziali. “Porteranno le fedi e spargeranno petali di rosa“, ha raccontato con entusiasmo la futura sposa.

Dopo il suo primo matrimonio con Francesco Sarcina, da cui ha avuto la figlia Nina, Clizia ha trovato in Paolo il vero amore. La coppia si è conosciuta nel 2020 durante il “Grande Fratello Vip” e da allora non si sono più lasciati. Nel 2022 hanno accolto con gioia il loro figlio Gabriele, e ora si preparano a trascorrere insieme il resto della loro vita. Ma prima l’influencer si gode una giornata di puro divertimento con le amiche.