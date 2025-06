Gianluca Scamacca ha sposato Flaminia Appolloni nella chiesa di San Giovanni e Paolo a Roma. Scopri i primi scatti del grande giorno.

Gianluca Scamacca, attaccante dell’Atalanta e tra i protagonisti più discussi del calcio italiano, ha detto “sì” alla storica compagna Flaminia Appolloni. La cerimonia si è celebrata nella giornata di ieri, 4 giugno 2025, si è svolta nella suggestiva chiesa di San Giovanni e Paolo, nel cuore di Roma, alla presenza di amici stretti e familiari provenienti da tutta Italia. Ma scopriamo tutti i dettagli del grande giorno.

Scamacca e Appolloni: una storia d’amore fatta di alti e bassi

Il matrimonio arriva dopo un periodo turbolento per la coppia. Qualche mese fa, Scamacca era stato al centro del gossip per un flirt con l’influencer Angela Nasti (oggi vicina a Stefano De Martino), poco dopo una rottura temporanea con Flaminia.

Tuttavia, il calciatore è tornato da lei con un gesto romantico e determinato: la proposta di matrimonio che ha suggellato la riconciliazione.

È stato proprio Gianluca Scamacca a condividere per primo uno scatto del grande giorno: una foto tra le storie Instagram in cui lui e Flaminia si baciano in auto, poco dopo la cerimonia. Il post è stato accompagnato dalla didascalia “Mr and Mrs“, lasciando trasparire tutta la sua emozione e felicità.

Qui le prime foto della cerimonia.

Location segreta e ospiti vip attesi

Mentre la location scelta per i festeggiamenti post-cerimonia rimane ancora top secret, sono già trapelate alcune indiscrezioni sugli invitati. Tra i presenti attesi spiccano nomi noti del mondo del calcio come Gian Piero Gasperini, prossimo allenatore della Roma, e i compagni di squadra Davide Frattesi, Lorenzo Pellegrini, Stephan El Shaarawy e Gianluca Mancini.

Poche ore prima delle nozze, Scamacca ha regalato a Flaminia un momento da favola: una serenata sotto la sua finestra con due canzoni simbolo dell’amore eterno, “Più bella cosa” e “Come nelle favole“. Un gesto romantico che ha commosso amici e fan, suggellando un amore che ha saputo resistere alle tempeste.