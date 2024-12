Scamacca, proposta di nozze alla ex: interviene… Chiara Nasti

Gianluca Scamacca ha chiesto la mano all’ex Flaminia Appolloni. Sui social è arrivato il commento di Chiara Nasti. Ecco perché.

Ha destato grande curiosità in queste ore la proposta di matrimonio fatta dal calciatore Gianluca Scamacca alla sua ex, ora tornata ad essere la sua fidanzata, Flaminia Appolloni. Il motivo? Qualche ruggine con il passato e soprattutto con la famiglia Nasti visti i trascorsi di coppia con Angela, e il feeling evidentemente non più presente anche con la sorella di quest’ultma, la più nota Chiara Nasti…

Scamacca-Appolloni, la proposta di nozze

Ricapitoliamo: Gianluca Scamacca non solo è tornato con la sua ex, Flaminia Appolloni, ma in queste ore le ha anche chiesto di sposarlo con tanto di proposta molto romantica.

Un qualcosa che ha generato diversi commenti tra cui quello di Chiara Nasti, sorella dell’ex del bomber dell’Atalanta, Angela, sua compagna per qualche tempo, proprio nel periodo di “distanza” dalla Appolloni.

Chiara Nasti

Ad ogni modo, Scamacca ha fatto la sua dolce proposta di nozze a Flaminia che, a quanto pare, ha detto ‘sì’. “È te che ho sempre voluto…ora e per sempre!”, ha scritto il giocatore su Instagram, dove ha condiviso lo scatto romantico da Castel Sant’Angelo.

Un qualcosa che, come detto, ha portato diversi utenti ed ex “parenti” a dire la propria.

Il commento di Chiara Nasti

Tra chi ha voluto esprimere, senza peli sulla lingua, un parere sulle future nozze, è stata appunto Chiara Nasti, sorella di Angela, ex di Scamacca, evidentemente non convinta di questo matrimonio.

In realtà la bella Chiara, sposata con il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, ha unicamente replicato ad un utente che si domandava quale fosse il mood appunto in casa Nasti. Chiara ha quindi scritto: “No, dopo mi ritrovo un messaggio chilometrico. La gente ha la coda di paglia”.

Il motivo riguarda un precedente commento sempre di Chiara che aveva scritto, come riportato anche da La Gazzetta dello Sport: “Ca**o ridi che sei cornuta? Ci piace, state bene”, con evidente tono ironico e pungente.