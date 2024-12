Giulia De Lellis, la foto di Tony Effe in famiglia colpisce: ecco perché

Uno scatto social di Giulia De Lellis con Tony Effe in famiglia ha colpito l’attenzione di tanti. Il possibile significato della foto.

Giulia De Lellis ha regalato ai suoi fan un momento di dolcezza condiviso su Instagram, mettendo in luce un lato inedito e tenero di Tony Effe. L’influencer, sempre molto attiva sui social, ha pubblicato uno scatto in cui si vede la mano del rapper intento a giocare con trucchi colorati insieme alla nipotina della ragazza…

Giulia De Lellis, la foto di Tony Effe con la nipotina

Come anticipato, nelle ultime ore, Giulia De Lellis ha mostrato alcune foto sui social davvero molto tenere che riguardano le festività di Natale. In particolare, in un post condiviso, si è presa la scena una immagine nel dettaglio che vede la sua nipotina e Tony Effe protagonisti…

Giulia De Lellis

Nelo specifico, la nota influencer ha voluto mettere in evidenza uno scatto nel quale si vedono le mani della sua nipotina e del suo compagno, il cantante appunto. Si è trattato, senza dubbio, di una scena, intima e spensierata, che ha subito attirato l’attenzione dei followers, suscitando commenti positivi e cuoricini.

Il motivo dello scatto

Questa immagine potrebbe rappresentare un tentativo da parte della coppia di mostrare un volto più personale e affettuoso di Tony Effe, noto per il suo stile provocatorio e le canzoni taglienti. Il gesto arriva in un momento particolare per il rapper che recentemente è stato al centro di polemiche per la sua esclusione dal concertone di Capodanno a Roma 2024 a causa dei testi delle sue canzoni giudicate “contro le donne”.

Il post condiviso da Giulia De Lellis sembra voler spezzare l’aura di controversia intorno al cantante, presentandolo in una veste decisamente diversa dal soluto, molto più dolce e delicata. Tony Effe, concentrato sui giochi della piccola, appare distante dalla scena musicale e dalle polemiche, mostrando una normalità che spesso le celebrità faticano a far emergere.

Non sappiamo se il motivo di tale scatto sia esattamente questo ma, certamente, è un bel modo di pensarla e anche per vedere il rapper sotto una luce differente.