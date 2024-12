Fabrizio Corona “padre più figo dell’anno” ma Sara Barbieri non la prende bene…

Prime immagini di Fabrizio Corona diventato da poco papà bis. L’ex re dei paparazzi si fatto da solo i complimenti suscitando diverse reazioni.

Diventato da pochissimo papà bis del piccolo Thiago, Fabrizio Corona ha condiviso sui social alcuni scatti che lo vedono protagonista insieme al neo arrivato in famiglia. Nello specifico, però, l’ex re dei paparazzi si è, di fatto, autocelebrato generando una serie di commenti da parte dei seguaci e anche quello “indispettito” di mamma Sara Barbieri, sua compagna.

Fabrizio Corona, le foto da papà bis

Dopo essere diventato per la seconda volta genitore, Fabrizio Corona si sta godendo il piccolo arrivato in famiglia, Thiago. Sui social, l’ex re dei paparazzi ha pubblicato un post con una serie di foto e anche una breve clip che lo vede, appunto, tenere in braccio il bimbo.

Fabrizio Corona

Come suo solito, però, Corona non ha nascosto il suo lato un po’ autocelebrativo e in questo senso ha scritto nella didascalia del post Instagram: “A 51 PREMIATO COME PADRE PIÙ FIGO DELL’ANNO”, tutto rigorosamente in maiuscolo e con tanto di medaglia.

Sebbene con tutta probabilità le parole dell’ex re dei paparazzi siano state scritte con ironia, non sono mancati commenti decisamente contrariati nei suoi confronti.

I commenti e la reazione di Sara Barbieri

Le frasi di Corona, infatti, hanno subito ricevuto tantissimi messaggi contrariati da parte dei seguaci che hanno voluto sottolineare che in realtà papà Fabrizio non abbia fatto chissà quale sforzo fino ad ora e che certi meriti dovrebbe prenderseli Sara Barbieri.

“Ma l’hai partorito tu per caso?”, ha scritto un utente. “Come se avesse fatto qualcosa lui. Brava Sara, hai fatto una creatura bellissima”, ha commentato un altro seguace.

Curiosamente, proprio tra i commenti indispettiti verso Corona, spicca proprio quello della Barbieri che con grande ironia ha voluto parlare al suo compagno dicendo: “Niente, l’hai fatto tu… però ti amiamo lo stesso“.